У Нагасакі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування 75 років тому

У японському місті Нагасакі в неділю, 9 серпня, відбулася церемонія вшанування пам'яті жертв атомного бомбардування 75 років тому. Мер Нагасакі Томіхіса Тауе закликав консервативний уряд Японії приєднатися до конвенції ООН про повну заборону ядерної зброї, повідомляє агентство новин dpa.

Зруйноване місто Нагасакі після атомного бомбардування

Учасники церемонії вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання об 11:02 за місцевим часом. Саме у цей час 9 серпня 1945 року над Нагасакі вибухнула атомна бомба Fat Man ("Товстун"), яку скинув американський бомбардувальник. Внаслідок бомбардування загинули близько 70 тисяч людей, ще 75 тисяч отримали ушкодження.

Атомна бомба Fat Man, яку США скинули над Нагасакі

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Нагадаємо, 6 серпня пам'ять загиблих внаслідок атомного бомбардування 75 років тому вшанували в Хіросімі. У цьому місті близько 70 тисяч мирних жителів загинули внаслідок ударної хвилі, понад 200 тисяч померли від наслідків опромінення.

Хіросіма та Нагасакі стали першими містами у світі, які були спустошені атомними бомбами. Згодом ці міста стали символом руху за мир та заборону ядерної зброї. Жителі Хіросіми та Нагасакі донині страждають від наслідків радіоактивного опромінення.

15 серпня 1945 року Японія оголосила про капітуляцію, яка була підписана 2 вересня, що ознаменувало кінець Другої світової війни.

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