 У Нагасакі вшанували пам′ять жертв атомного бомбардування 75 років тому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Нагасакі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування 75 років тому

У японському місті Нагасакі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування 75 років тому. Мер міста закликав уряд Японії приєднатися до конвенції ООН про заборону ядерної зброї.

Japan | 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs über Nagasaki (Reuters/Kyodo)

У японському місті Нагасакі в неділю, 9 серпня, відбулася церемонія вшанування пам'яті жертв атомного бомбардування 75 років тому.  Мер Нагасакі Томіхіса Тауе закликав консервативний уряд Японії приєднатися до конвенції ООН про повну заборону ядерної зброї, повідомляє агентство новин dpa.

Зруйноване місто Нагасакі після атомного бомбардування

Зруйноване місто Нагасакі після атомного бомбардування

Учасники церемонії вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання об 11:02 за місцевим часом. Саме у цей час 9 серпня 1945 року над Нагасакі вибухнула атомна бомба Fat Man ("Товстун"), яку скинув американський бомбардувальник. Внаслідок бомбардування загинули близько 70 тисяч людей, ще 75 тисяч отримали ушкодження.

Атомна бомба Fat Man, яку США скинули над Нагасакі

Атомна бомба Fat Man, яку США скинули над Нагасакі

Читайте також: В Хіросімі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування

Нагадаємо, 6 серпня пам'ять загиблих внаслідок атомного бомбардування 75 років тому вшанували в Хіросімі. У цьому місті близько 70 тисяч мирних жителів загинули внаслідок ударної хвилі, понад 200 тисяч померли від наслідків опромінення.

Хіросіма та Нагасакі стали першими містами у світі, які були спустошені атомними бомбами. Згодом ці міста стали символом руху за мир та заборону ядерної зброї. Жителі Хіросіми та Нагасакі донині страждають від наслідків радіоактивного опромінення.

15 серпня 1945 року Японія оголосила про капітуляцію, яка була підписана 2 вересня, що ознаменувало кінець Другої світової війни.

Дивитись відео 04:27

Історія тисячі паперових журавлів з Хіросіми (06.08.2020)

Дивитись відео 01:37

У Японії вшанували загиблих від ядерної бомби (09.08.2016)

Також за темою

Історія тисячі паперових журавлів з Хіросіми (06.08.2020) 06.08.2020

Садако Сасакі було лише 12 років, коли вона померла від наслідків вибуху атомної бомби, яку американці скинули на Хіросіму 6 серпня 1945 року. Тисяча паперових журавлів, які японська дівчинка склала перед смертю, стали символом миру.

Japan I Zeremonie zum Jahrestag in Hiroshima

В Хіросімі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування 06.08.2020

Внаслідок атомного бомбардування американцями японських міст Хіросіма і Нагасакі, яке відбулося у 1945 році, загинули сотні тисяч людей.

Außenminister Maas in Japan

МЗС ФРН проти одностороннього виведення ядерної зброї з Німеччини 22.11.2019

Якщо ядерна зброя має зникнути, то вона має зникнути скрізь, а не лише в одній країні, вважає глава МЗС Німеччини Гайко Маас. Міністр при цьому висловився за необхідність ядерного роззброєння.

Реклама

Докладно

Спершу виборча кампанія в Білорусі 2020 року не обіцяла жодних сюрпризів

Вибори-2020 в Білорусі: головне про президентську кампанію

Кампанія до виборів президента Білорусі, що починалася звично, зрештою принесла масу сюрпризів. DW - про найважливіші.  

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  