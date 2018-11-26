 У навчальних центрах ЗСУ розпочалися збори резервістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2018

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Новини

У навчальних центрах ЗСУ розпочалися збори резервістів

Військовозобов'язані оперативного резерву першої черги мають взяти участь у зборах, які розпочинаються 3 грудня і триватимуть 20 днів, заявили в Збройних силах України.

Український солдат (фото з архіву)

Український солдат (фото з архіву)

У навчальних центрах Збройних сил України у понеділок, 3 грудня, розпочалися збори резервістів. Військовозобов'язані оперативного резерву першої черги мають взяти участь у зборах, які триватимуть до 20 діб, повідомляє управління зі зв'язків із громадськістю ЗСУ.

Зокрема, передбачається проведення бригадних тактичних навчань, тривалістю до десяти діб, що відбудуться на полігонах у Херсонській, Запорізькій областях. У рамках військового стажування передбачено залучення курсантів вишів для виконання обов'язків на посадах командирів та інструкторів навчальних взводів, йдеться у повідомленні ЗСУ.

"Також уточнено формат використання мобілізаційного резерву для доукомплектування бойових бригад, відновлення навченості тих, чиї посади визначають боєздатність, а також для військових частин територіальної оборони", - повідомили у ЗСУ.

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У повідомленні зазначається, що всі військовозобов'язані, що братимуть участь у зборах, матимуть можливість "повернутися до своїх домівок у переддень католицького Різдва і зустріти його в родинному колі".

Президент України Петро Порошенко раніше цього дня висловив сподівання, що воєнний стан, який запроваджений в 10 областях України до 26 грудня, не доведеться продовжувати.

Нагадаємо, після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада, коли Росія захопила кораблі українських ВМС, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. 26 листопада Верховна Рада підтримала указ президента України Петра Порошенка про запровадження терміном на 30 днів воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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