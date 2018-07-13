 У НАБУ пов′язують напад на свій офіс з родичем Авакова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

У НАБУ пов'язують напад на свій офіс з родичем Авакова

У НАБУ вважають, що за напад на офіс бюро в Києві стоять політичні сили, пов'язані з народним депутатом Євгеном Дейдеєм і близьким родичем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

НАБУ

За нападом на будівлю НАБУ міг стояти один з родичів Авакова, кажуть у Бюро

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) не виключають, що скоєний напередодні напад на будівлю Бюро та погром у його приміщенні - спланована провокація. Згідно з оприлюдненим ввечері вівторка, 17 липня, повідомленням прес-служби НАБУ, за безладами могли стояти політичні сили, пов'язані із народним депутатом Євгеном Дейдеєм і близьким родичем глави МВС України Арсена Авакова.

"Не виключаємо, що сьогоднішні події є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил. Це підтверджується як зв'язками одного з організаторів акції з фігурантами розслідувань НАБУ - народним депутатом Євгеном Дейдеем та близьким родичем міністра внутрішніх справ, так і пасивністю поліції стосовно правопорушників", - припускається в повідомленні прес-служби НАБУ.

У Бюро також запевняють, що мають докази того, що учасників акції, підвозили і вивозили організованими групами. Так само за участь у безладах вони отримували матеріальну винагороду, стверджують у Бюро.

На тлі цього в НАБУ нагадали про оголошене минулого тижня рішення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрити справу стосовно екс-заступника міністра внутрішніх справ та сина глави МВС.

"Вважаємо, що акції 17 липня є атакою на НАБУ за його принципову позицію в розслідуванні корупції представників правлячої еліти", - йдеться в повідомленні Бюро.

США стурбовані

Скоєний напередодні погром у приміщенні НАБУ стурбував американських дипломатів. У одному з дописів на Twitter-аккаунті американського посольства в Україні говориться, що американські диппредставники "глибоко стурбовані" через учорашні події. "Залякування реформаторів з боку тітушок та неефективна відповідь поліції - неприйнятні в сучасному, демократичному суспільстві", - наголошується в заяві посольства США в Україні.

Нагадаємо, напередодні в Києві відбулися заворушення поблизу будівель антикорупційних органів - САП та НАБУ. Під час безладів група невідомих увірвалася у приміщення НАБУ та влаштувала там погром.

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