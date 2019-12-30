У місії ООН в Україні занепокоєні передачею ексберкутівців "ДНР" та "ЛНР"

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні привітала звільнення утримуваних на непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей осіб. Про це повідомляється на сторінці місії у Facebook у понеділок, 30 грудня.

Водночас в місії занепокоєні звільненням осіб, яких звинувачують у скоєнні злочинів часів Євромайдану. "Передача п'яти співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними "республіками", суттєво ускладнить відправлення правосуддя та дотримання права жертв на справедливість", - заявили в місії ООН. Там зазначили, що раніше зусилля Генеральної прокуратури України заочно притягнути до відповідальності інших співробітників "Беркута", які втекли з країни, виявилися безрезультатними.

В ООН також нагадали, що під час паризького саміту "нормандської четвірки" - лідерів України, Росії, Німеччини та Франції - на початку грудня було досягнуто розуміння про надання міжнародним організаціям "повного та безумовного доступу до всіх затриманих". Місія сподівається, що такий доступ на території, яка контролюється самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР", буде наданий найближчим часом.

Адвокати беркутівців просять Зеленського переглянути події Євромайдану

Раніше того ж дня адвокати колишніх беркутівців, яких передали "ДНР" та "ЛНР", звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом переглянути оцінку подій Євромайдану. Вони називають справу проти їхніх підзахисних політичною. Захисники ексберкутівців називають дискримінацією той факт, що активістів Євромайдану "звільнили від відповідальності", тоді як дії правоохоронців від самого початку начебто отримали "неадекватно сувору" правову оцінку.

Як повідомлялось, 29 грудня відбувся обмін утримуваними громадянами між Києвом та самопроголошеними "республіками" Донбасу. На підконтрольну українському уряду територію повернулися 76 громадян. Київ передав "ДНР" та "ЛНР" 124 в'язнів, серед яких п'ятеро колишніх бійців київського полку спецпризначення МВС "Беркут" - заступник командира Олег Янишевський та його підлеглі Сергій Тамтура, Олександр Маринченко, Сергій Зинченко та Павло Аброськін. Всіх їх обвинувачують у розстрілах мітингувальників 20 лютого 2014 році в центрі Києва, коли загинули 48 осіб та були поранені ще 80.