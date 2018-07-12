 У місії ОБСЄ заявлють про покращення ситуації на Донбасі минулого тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

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Новини

У місії ОБСЄ заявлють про покращення ситуації на Донбасі минулого тижня

Минулого тижня було зафіксовано на 94 відсотки менше фактів застосування заборонених озброєнь, ніж тижнем раніше, зазначив перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Гуґ .

Александер Гуґ (в центрі) на Донбасі

Александер Гуґ (в центрі) на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні у четвер, 12 липня, констатувала покращення ситуації з безпекою в зоні бойових дій на Донбасі минулого тижня. "Зафіксовано відчутне зменшення випадків порушення режиму припинення вогню - на 85 відсотків порівняно з позаминулим тижнем. На 94 відсотки зменшилася кількість фактів застосування озброєння, яке має бути відведене сторонами конфлікту", - сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ (Alexander Hug) на брифінгу у Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому, за його словами, минулого тижня все ж було зафіксовано понад 1200 випадків порушення режиму припинення вогню.

Наприкінці червня у СММ ОБСЄ констатували значне збільшення випадків порушень режиму припинення вогню в останні місяці порівняно з квітнем цього року. Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі наприкінці червня домовилася про припинення вогню з 1 липня.

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