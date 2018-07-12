У місії ОБСЄ заявлють про покращення ситуації на Донбасі минулого тижня

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні у четвер, 12 липня, констатувала покращення ситуації з безпекою в зоні бойових дій на Донбасі минулого тижня. "Зафіксовано відчутне зменшення випадків порушення режиму припинення вогню - на 85 відсотків порівняно з позаминулим тижнем. На 94 відсотки зменшилася кількість фактів застосування озброєння, яке має бути відведене сторонами конфлікту", - сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ (Alexander Hug) на брифінгу у Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому, за його словами, минулого тижня все ж було зафіксовано понад 1200 випадків порушення режиму припинення вогню.

Наприкінці червня у СММ ОБСЄ констатували значне збільшення випадків порушень режиму припинення вогню в останні місяці порівняно з квітнем цього року. Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі наприкінці червня домовилася про припинення вогню з 1 липня.