 У Мінську так і не узгодили ″великоднє перемир′я″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2019

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Новини

У Мінську так і не узгодили "великоднє перемир'я"

У Тристоронній контактній групі не змогли узгодити текст заяви, хоча в цілому були готові до перемир'я, повідомив спецпредставник ОБСЄ у групі Мартін Зайдік.

Cпеціальний представник Організації з Безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Мартін Зайдік

Cпеціальний представник Організації з Безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Мартін Зайдік

Сторони збройного протистояння на Донбасі в цілому були готові до оголошення "великоднього перемир'я", але не змогли узгодити текст заяви. Про це у середу, 24 квітня, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі (ТКГ) в Мінську заявив спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Мартін Зайдік (Martin Sajdik).

"Сторони в принципі підтримали ідею "пасхального перемир'я", але, на жаль, вони не змогли узгодити єдиний текст заяви", - повідомив Зайдік, цитує агентство "Інтерфакс". Попри це він сподівається, що сторони будуть утримуватися від бойових дій, зокрема упродовж майбутніх пасхальних і травневих свят.

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Також під час зустрічі обговорювали указ президента РФ щодо спрощеної процедури набуття російського громадянства для українців з окупованих територій Донбасу. "Це питання обговорювалося в політичній підгрупі", - підтвердив Зайдік, утім не повідомивши подробить. Зайдік також привітав наміри Володимира Зеленського, який переміг на виборах президента України, продовжити роботу у "нормандському форматі" та мінський процес. 

З українського боку результати зустрічі прокоментувала представниця Києва в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, зазначивши, що пропозицію щодо перемир'я було зірвано.

"Укотре зірвано пропозицію України та ОБСЄ впровадити режим тиші, "великоднє перемир'я" на Донбасі з 26 квітня. Ця пропозиція вкотре не здобула підтримки у представників РФ і ОРДЛО", - написала Геращенко у соцмережі Facebook. Вона зазначила, що російська сторона відмовляється йти на компроміси в питаннях звільнення українських політв'язнів і військовополонених моряків. "До закінчення судилищ над моряками не може бути жодних звільнень, а потім, мовляв, побачимо", - написала Геращенко за підсумком переговорів.

Також вона повідомила, що представник України в ТКГ Євген Марчук засудив підписаний президентом РФ Володимиром Путіним указ про впровадження спрощеного порядку отримання громадянства для жителів окупованих територій Донбасу. "Ми розцінюємо це рішення як одноосібне порушення з боку РФ мінських угод, домовленостей у "нормандському форматі" та норм міжнародного права, як спробу Кремля легітимізації псевдореспублік", - додала Геращенко.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства РФ за спрощеним порядком". Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Розгляд їхніх заяв про прийняття до громадянства РФ "здійснюється в термін, що не перевищує трьох місяців" від дня подання заяви та необхідного переліку документів.

Путін пояснив цей крок міркуваннями "гуманітарного характеру".

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