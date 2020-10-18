 У Мінську розпочалися затримання учасників акції протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Мінську розпочалися затримання учасників акції протесту

У Мінську почали затримувати прихильників білоруської опозиції, які збираються на так званий Партизанський марш. МВС країни повідомило про затримання напередодні на протестних акціях 58-ми людей.

Білоруські правоохоронці під час акції протесту у Мінську 11 жовтня

Білоруські правоохоронці під час акції протесту у Мінську 11 жовтня

Білоруські правоохоронці почали затримувати людей, які у неділю, 18 жовтня, збираються на акцію протесту у Мінську. Про це із посиланням на очевидців повідомляє інформаційне агентство "Интерфакс".

Зазначається, що центром міста на тонованих мікроавтобусах пересуваються так звані "мобільні групи" силовиків. Вони зупиняються біля прихильників опозиції із біло-червоно-білою символікою і затримують їх.

Наймасштабніші затримання проводять біля станції метро "Партизанська". Відомо про щонайменше 10 затриманих прихильників опозиції, однак затримання тривають.

Читайте також: Тихановська дала Лукашенку 13 днів на виконання "народного ультиматуму"

В очікуванні Партизанського маршу

На 18 жовтня у столиці Білорусі заплановано Партизанський марш. Найчисленніші протести проти результатів президентських виборів у країні відбуваються саме щонеділі.

За повідомленнями місцевого інтернет-видання tut.by, у Мінську перед початком акції спостерігалися проблеми з мобільним інтернетом, у місто стягнули велику кількість армійської спецтехніки. На вулицях міста - водомети та автозаки. Люди сходяться до Партизанського проспекту.

Понад 50 затриманих напередодні.

Під час протестних акцій у Білорусі 17 жовтня затримали 58 людей, повідомила прессекретарка міністерства внутрішніх справ країни Ольга Чемоданова у неділю, 18 жовтня, у своєму Telegram-каналі. Правозахисний центр "Вясна" у списку затриманих 17 жовтня вказує 51 людину.

За даними МВС Білорусі, акції протесту напередодні пройшли у Мінську, Бресті, Вітебську та Світлогорську. В МВС оцінили кількість учасників акцій приблизно у 400 людей. У Генеральному жіночому марші взяли участь близько 150 людей, акція завершилася без інцидентів, кажуть у МВС. Натомість під час Студентського маршу після блокування руху автотранспорту однією з вулиць затримали 43 людини, повідомила прессекретарка МВС Білорусі.

Дивитись відео 01:33

Сльозогінний газ, постріл і затримання у Білорусі (20.09.2020)

Також за темою

Belarus Erneute Sonntagsproteste in Minsk

У Білорусі відновилися акції протесту, почалися затримання 18.10.2020

У Білорусі не припиняються масові протести після оголошення перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах. 18 жовтня у країні проходить "Партизанський марш", вже почались затримання людей.

Weißrussland | Protesten in Minsk | Festnahmen

Розгін акцій протесту у Мінську: понад 200 затриманих 11.10.2020

У столиці Білорусі силовики застосували проти учасників чергової акції протесту світлошумові гранати, водомети, перцевий газ і кийки. Повідомляться, що розганяти людей спецпризначенцям допомагають невідомі в балаклавах.

Weißrussland | Protesten in Minsk | Festnahmen

МВС Білорусі погрожує застосуванням до протестувальників бойової зброї 12.10.2020

У МВС Білорусі оголосили, що до протестувальників у "разі необхідності застосовуватимуть спецзасоби та бойову зброю". Під час протестів напередодні силовики затримали понад 600 людей.

Реклама

Докладно

Зелений чоловічок на тлі української бази у Перевальному. Березень 2014-го

Будапештський меморандум: що насправді обіцяли Україні

Що насправді обіцяли Україні за відмову від ядерної зброї?  

Shell I Tankstelle I Energie (Christian Charisius/dpa/picture-alliance)

Бензин, дизель, водень, струм: чим заправлятися (відео)

На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Про переваги і недоліки - у добірці DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  