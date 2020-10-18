У Мінську розпочалися затримання учасників акції протесту

Білоруські правоохоронці почали затримувати людей, які у неділю, 18 жовтня, збираються на акцію протесту у Мінську. Про це із посиланням на очевидців повідомляє інформаційне агентство "Интерфакс".

Зазначається, що центром міста на тонованих мікроавтобусах пересуваються так звані "мобільні групи" силовиків. Вони зупиняються біля прихильників опозиції із біло-червоно-білою символікою і затримують їх.

Наймасштабніші затримання проводять біля станції метро "Партизанська". Відомо про щонайменше 10 затриманих прихильників опозиції, однак затримання тривають.

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В очікуванні Партизанського маршу

На 18 жовтня у столиці Білорусі заплановано Партизанський марш. Найчисленніші протести проти результатів президентських виборів у країні відбуваються саме щонеділі.

За повідомленнями місцевого інтернет-видання tut.by, у Мінську перед початком акції спостерігалися проблеми з мобільним інтернетом, у місто стягнули велику кількість армійської спецтехніки. На вулицях міста - водомети та автозаки. Люди сходяться до Партизанського проспекту.

Понад 50 затриманих напередодні.

Під час протестних акцій у Білорусі 17 жовтня затримали 58 людей, повідомила прессекретарка міністерства внутрішніх справ країни Ольга Чемоданова у неділю, 18 жовтня, у своєму Telegram-каналі. Правозахисний центр "Вясна" у списку затриманих 17 жовтня вказує 51 людину.

За даними МВС Білорусі, акції протесту напередодні пройшли у Мінську, Бресті, Вітебську та Світлогорську. В МВС оцінили кількість учасників акцій приблизно у 400 людей. У Генеральному жіночому марші взяли участь близько 150 людей, акція завершилася без інцидентів, кажуть у МВС. Натомість під час Студентського маршу після блокування руху автотранспорту однією з вулиць затримали 43 людини, повідомила прессекретарка МВС Білорусі.