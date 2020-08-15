У Мінську протестувальники прийшли під будівлі державних телеканалів

У столиці Білорусі у суботу, 15 серпня, декілька сотень протестувальників прийшли під будівлі двох найбільших державних телеканалів - "Білорусь 1" і ОНТ, під стінами яких вони скандують "Правду", "Живе Білорусь" і тримають плакати, які засуджують насильство, передає агентство "Інтерфакс".

Портал TUT.BY повідомляє, що близько шостої години вечора до будівлі Белтелерадіокомпанії приїхали Наталія Кочанова (голова Ради Республіки, екс-керівниця Адміністрації президента, – ред.) і прессекретара президента Наталія Ейсмонт. Вони під крики людей " Правду!" і "Ганьба!" зайшли в будівлю.

Повідомляється, що зустріч зі співробітниками колективу "Білорусь 1" проходить за закритими дверима. За словами співробітників компанії, зустріч скликалася терміново.

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За повідомленнями білоруських ЗМІ, співробітники Белтелерадіокомпанії виступили із заявою про намір почати страйк з понеділка. "По БТ. Вони дійсно хотіли страйкувати з понеділка. Хтось "спалив" чатик, де обговорювали текст заяви. Особливо активним заблокували перепустки, щоб не було активних людей на зустрічі", - розповів виданню "Наша нива" співробітник телебачення.

Портал TUT.BY повідомив, що близько 18.30 з будівлі вийшла режисерка телеканалу "Білорусь 3" Наталія Бібікова. Вона розповіла, що на зустрічі присутні приблизно 40 співробітників БТ. Вони запитують у Кочанової і Ейсмонт, "як вони могли таке допустити, чому вони не показують правду".

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"У відповідь ллється вода водою, результату не буде від цієї зустрічі. Ми в понеділок планували виходити на страйк, щоб телеканал просто встав. Нехай показують старі фільми. Але сьогодні таке сталося, що тепер невідомо, що буде", - цитує портал Бібікову.

Дивитись відео 03:23 Поділитись Затримані в Білорусі розповідають про тортури (14.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gyNh Затримані в Білорусі розповідають про тортури (14.08.2020)

Тим часом у Мінську біля будівлі на вулиці Макаєнка, 9 (там базується телеканал "Білорусь 24") почався стихійний мирний мітинг. Приїхав екскандидат у президенти Андрій Дмитрієв. Він взяв у людей плакат "покажіть людям правду" і встав з мітингувальниками в один ряд. До 18.30 за місцевим часом тут зібралося кілька сотень людей. Люди продовжують підходити.

Телеканал "Белсат" у прямому ефірі стверджує, що співробітники Белтелерадіокомпанії прийняли рішення про проведення страйку з 17 серпня на знак протесту проти насильства щодо учасників масових акцій і з вимогою провести повторні вибори президента.

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Раніше повідомлялося, що близько десяти співробітників Белтелерадіокомпанії і ОНТ звільнилися на знак протесту проти насильства над мирними демонстрантами.

Нагадаємо, що в Білорусі вже майже тиждень відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основний суперник Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.

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