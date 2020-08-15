У Мінську протестувальники прийшли під будівлі державних телеканалів

У столиці Білорусі у суботу, 15 серпня, декілька сотень протестувальників прийшли під будівлі двох найбільших державних телеканалів - "Білорусь 1" і ОНТ, під стінами яких вони скандують "Правду", "Живе Білорусь" і тримають плакати, які засуджують насильство, передає агентство "Інтерфакс".
Портал TUT.BY повідомляє, що близько шостої години вечора до будівлі Белтелерадіокомпанії приїхали Наталія Кочанова (голова Ради Республіки, екс-керівниця Адміністрації президента, – ред.) і прессекретара президента Наталія Ейсмонт. Вони під крики людей " Правду!" і "Ганьба!" зайшли в будівлю.
Повідомляється, що зустріч зі співробітниками колективу "Білорусь 1" проходить за закритими дверима. За словами співробітників компанії, зустріч скликалася терміново.
Читайте також: Ви у себе порядок наведіть: Лукашенко відмовився від посередників
За повідомленнями білоруських ЗМІ, співробітники Белтелерадіокомпанії виступили із заявою про намір почати страйк з понеділка. "По БТ. Вони дійсно хотіли страйкувати з понеділка. Хтось "спалив" чатик, де обговорювали текст заяви. Особливо активним заблокували перепустки, щоб не було активних людей на зустрічі", - розповів виданню "Наша нива" співробітник телебачення.
Портал TUT.BY повідомив, що близько 18.30 з будівлі вийшла режисерка телеканалу "Білорусь 3" Наталія Бібікова. Вона розповіла, що на зустрічі присутні приблизно 40 співробітників БТ. Вони запитують у Кочанової і Ейсмонт, "як вони могли таке допустити, чому вони не показують правду".
Читайте також:У Білорусі прощаються з загиблим під час протестів демонстрантом
"У відповідь ллється вода водою, результату не буде від цієї зустрічі. Ми в понеділок планували виходити на страйк, щоб телеканал просто встав. Нехай показують старі фільми. Але сьогодні таке сталося, що тепер невідомо, що буде", - цитує портал Бібікову.
Тим часом у Мінську біля будівлі на вулиці Макаєнка, 9 (там базується телеканал "Білорусь 24") почався стихійний мирний мітинг. Приїхав екскандидат у президенти Андрій Дмитрієв. Він взяв у людей плакат "покажіть людям правду" і встав з мітингувальниками в один ряд. До 18.30 за місцевим часом тут зібралося кілька сотень людей. Люди продовжують підходити.
Телеканал "Белсат" у прямому ефірі стверджує, що співробітники Белтелерадіокомпанії прийняли рішення про проведення страйку з 17 серпня на знак протесту проти насильства щодо учасників масових акцій і з вимогою провести повторні вибори президента.
Читайте також:Коментар: Лукашенко йде шляхом Януковича
Раніше повідомлялося, що близько десяти співробітників Белтелерадіокомпанії і ОНТ звільнилися на знак протесту проти насильства над мирними демонстрантами.
Нагадаємо, що в Білорусі вже майже тиждень відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основний суперник Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.
-
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Громадська непокора
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.
-
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Опір режиму
Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.
-
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Головна суперниця Лукашенка
Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.
-
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Відчай протестувальників
Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.
-
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Аби нікого не вбили
Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".
-
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Жіночий протест
Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.
-
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Майже сім тисяч затриманих
Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.
-
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Знущання в ізоляторах
Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.
-
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Солідарність за кордоном
У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".
-
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Акції в Україні
У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.