У Мінську провели військовий парад попри епідемію коронавірусу

У столиці Білорусі Мінську в суботу, 9 травня, відбувся військовий парад із нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі. У параді взяли участь близько трьох тисяч військовослужбовців і понад 150 одиниць техніки. Над столицею Білорусі пролетіли 36 літаків і гвинтокрилів, повідомило білоруське державне інформаційне агентство БелТА. Парад прийняв міністр оборони країни Віктор Хрєнін. Тисячі глядачів зібралися у центрі білоруської столиці, щоб спостерігати за парадом, інформує агенція dpa.

За порадом спостерігав і президент Білорусі Олександр Лукашенко. "І нехайціього року військовий парад у Мінську стане єдиним на пострадянському просторі, він пройде на честь всіх радянських воїнів, які визволили світ від нацизму", - наголосив він у своїй промові. Він додав, що, вочевидь, багато людей критикуватимуть місце й час проведення параду, але в його країні "просто не могли вчинити інакше", ніж провести це "священне дійство".

"Не демонстрація сили, а день пам'яті"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає на параді

"Ми схиляємося перед подвигом росіян і білорусів, українців і євреїв, татар і казахів, таджиків і узбеків, киргизів і туркменів, грузинів, вірменів, азербайджанців і молдован, латишів, литовців, естонців. Усіх мешканців Радянського Союзу, бійців руху опору Європи, наших союзників - США, Англії й Китаю", - цитує Лукашенка інформагенція "Інтерфакс".

На думку Лукашенка, світ ігнорує трагічні уроки минулого і стає дедалі агресивнішим та небезпечнішим. "Білорусь - миролюбна й відкрита країна, але наш історичний досвід показав, що дипломатія й міждержавний діалог непереконливі без існування ефективної системи безпеки", - заявив він.

Військовий парад у Мінську

Лукашенко уточнив, що парад у Білорусі - "не демонстрація сили, а день пам'яті нашої героїчної історії". Після параду в парках Мінська тривають інші масові заходи, зокрема покладання квітів до пам'ятників. Увечері на площі Перемоги відбудеться святковий концерт, який завершиться салютом.

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