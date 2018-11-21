 У Мінську поки не досягли прогресу в питанні обміну полоненими на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

У Мінську поки не досягли прогресу в питанні обміну полоненими на Донбасі

Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони так і не досягли конкретних домовленостей щодо відновлення обміну полоненими на Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік.

Мартін Зайдік

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік (архівне фото)

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік (Martin Sajdik) заявив про відсутність значного прогресу в питанні обміну полоненими на Донбасі. "Поки про якійсь конкретні заходи говорити не можна", - сказав Зайдік у четвер, 22 листопада, у Мінську після чергового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), цитує агенція новин "Інтерфакс". Водночас Зайдік констатував, що сьогоднішнє обговорення "дає надію" побачити "світло в кінці тунелю" щодо цього питання. Він також вкотре засудив проведення виборів в непідконтрольних Києву районах Донбасу.

Зайдік також повідомив, що втілення мінських домовленостей обговорюватимуть наступного тижня в Берліні та Відні. "У понеділок (26 листопада. - Ред.) у Берліні відбудеться зустріч "нормандського формату" в рамках контрольного механізму, передбаченого декларацією лідерів "нормандської четвірки", - пояснив він. За словами спецпредставника ОБСЄ, ця нарада свідчитиме про "взаємодію "нормандського" та "мінського" форматів". Крім того, 29 листопада у Відні відбудеться засідання постійної ради ОБСЄ, присвячене Україні, додав Зайдік. Раніше МЗС України підтвердило інформацію про зустріч у "нормандському форматі" на рівні політичних директорів зовнішньополітичних відомств у Берліні.

Зайдік також привітав призначення екс-міністра оборони України Євгена Марчука представником Києва в ТКГ. Він нагадав, що досі Марчук очолював українську делегацію в робочій підгрупі з питань безпеки.

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