У Мінську опозиціонери мітингують проти об'єднання з Росією

У центрі Мінська на Жовтневій площі в суботу, 7 грудня, опозиціонери організували акцію проти поглибленої інтеграції з Росією. За різними даними, в акції беруть участь від 300 до 700 осіб.

Учасники акції тримають національні біло-червоно-білі прапори і вигукують гасло "Живе Білорусь!". Також на мітингу звучали гасла з вимогою відставки президента Білорусі Олександра Лукашенка, передає "Інтерфакс". Кілька сотень учасників тримаються за руки, утворивши "живий ланцюг". Ще декілька людей порвали портрети Володимира Путіна.

Опозиційний політик, співголова незареєстрованої партії "Білоруська християнська демократія" Павло Северінець закликав учасників акції не розходитися до ночі і знову зібратися в неділю вдень. Ці акції не узгоджені з міською владою.

Тим часом на акції також перебувають співробітники міліції. Наразі вони не втручаються і лише попереджають, що вона не узгоджена з місцевою владою і пропонують людям розійтися.

Северінець запропонував учасникам рушити з Жовтневої площі до Будинку уряду і потім знову повернутися на площу. Наразі вже почалась хода.

Тим часом Олександр Лукашенко полетів у Сочі до свого російського колеги Володимира Путіна. На зустрічі президенти мають розглянути 31 документ, який підготували уряди обох країн в рамках програми поглибленої інтеграції.

Дивитись відео 01:13 Поділитись Лукашенко Європі: Дивіться, щоб ваша демократія вас не поховала (13.11.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Sw2V Лукашенко Європі: Дивіться, щоб ваша демократія вас не поховала (13.11.2019)