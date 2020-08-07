 У Мінську затримано трьох журналістів телеканалу ″Дождь″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Мінську затримано трьох журналістів телеканалу "Дождь"

У Мінську люди в цивільному затримали й відвели в невідомому напрямку двох кореспондентів і оператора російського телеканалу "Дождь". Відео затримання опубліковано в інтернеті білоруськими ЗМІ.

Російський телеканал Дождь

У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь" - кореспондентів Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова. Інформація про це опублікована на сайті російського телеканалу.

На відео затримання, опублікованому в соцмережі Telegram білоруським телеканалом NEXTA Live, видно, як люди в цивільному зв'язують руки кореспондентам, які лежать на асфальті, і відводять їх. "Щойно на вулиці Інтернаціональна 18 в Мінську сталося брутальне затримання. Невідомі в масках скрутили трьох чоловіків і повели в невідомому напрямку. Причому на відео видно, що міліція, що проїжджала повз, на інцидент взагалі ніяк не відреагувала", - йдеться в повідомленні NEXTA Live в Telegram.

Пізніше цього ж дня офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що журналістів затримали в Білорусі через відсутність акредитації. 

У Білорусі проходять президентські вибори

Передвиборна кампанія в Білорусі супроводжувалася масовими затриманнями журналістів і блогерів. У середу, 5 серпня, був затриманий кореспондент DW в Білорусі Олександр Бураков. За підсумками судового засідання 7 серпня він був засуджений до 10 діб адміністративного арешту. Того ж дня в Мінську були затримані журналісти телеканалу "Настоящее время". Вони були вислані з країни. В'їзд до Білорусі їм заборонений на найближчі 10 років.

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) закликала владу Білорусі забезпечити журналістам можливість безперешкодно висвітлювати президентські вибори в країні, а також розслідувати численні випадки затримання співробітників ЗМІ.

Дивитись відео 01:00

Музичний протест у Мінську: "Перемен!" (07.08.2020)

DW.COM

У Білорусі проходять вибори президента

У Білорусі обирають президента країни. За даними Центрвиборкому, майже 42 відсотки виборців проголосували достроково. Напередодні силовики затримали голову штабу опозиційної кандидатки у президенти Світлани Тихановської.  

Також за темою

Weißrussland | Präsidentenwahl in Belarus

ЦВК оголосила вибори президента Білорусі такими, що відбулися 09.08.2020

На виборах президента Білорусі проголосували вже понад 50 відсотків виборців, тож волевиявлення можна вважати таким, що відбулося, повідомили в Центрвиборчкомі країни.

Swetlana Tichanowskaja

Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська закликала відмовитися від насильства 08.08.2020

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила з передвиборним зверненням. Тим часом у Мінську затримано голову її штабу Марію Мороз.

Deutschland Pressefreiheit Demonstration Hamburg

У Мінську затримали журналістів-українців, їх висилають з Білорусі 07.08.2020

У столиці Білорусі затримали трьох журналістів телеканалу "Настоящее время". Двоє з них - громадяни України. У медіакорпорації повідомили, що кореспондентів висилають з Білорусі.

Реклама

Докладно

Спершу виборча кампанія в Білорусі 2020 року не обіцяла жодних сюрпризів

Вибори-2020 в Білорусі: головне про президентську кампанію

Кампанія до виборів президента Білорусі, що починалася звично, зрештою принесла масу сюрпризів. DW - про найважливіші.  

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  