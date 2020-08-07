У Мінську затримано трьох журналістів телеканалу "Дождь" - ЗМІ

У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь" - кореспондентів Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова. Інформація про це опублікована на сайті російського телеканалу.

На відео затримання, опублікованому в соцмережі Telegram білоруським телеканалом NEXTA Live, видно, як люди в цивільному зв'язують руки кореспондентам, які лежать на асфальті, і відводять їх. "Щойно на вулиці Інтернаціональна 18 в Мінську сталося брутальне затримання. Невідомі в масках скрутили трьох чоловіків і повели в невідомому напрямку. Причому на відео видно, що міліція, що проїжджала повз, на інцидент взагалі ніяк не відреагувала", - йдеться в повідомленні NEXTA Live в Telegram.

У Білорусі проходять президентські вибори

Передвиборна кампанія в Білорусі супроводжувалася масовими затриманнями журналістів і блогерів. У середу, 5 серпня, був затриманий кореспондент DW в Білорусі Олександр Бураков. За підсумками судового засідання 7 серпня він був засуджений до 10 діб адміністративного арешту. Того ж дня в Мінську були затримані журналісти телеканалу "Настоящее время". Вони були вислані з країни. В'їзд до Білорусі їм заборонений на найближчі 10 років.

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) закликала владу Білорусі забезпечити журналістам можливість безперешкодно висвітлювати президентські вибори в країні, а також розслідувати численні випадки затримання співробітників ЗМІ.