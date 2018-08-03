У Мінську затримали кореспондента DW Павлюка Биковського

Мінського кореспондента російської редакції Deutsche Welle (DW) Павлюка Биковського у середу, 8 серпня, перевели у статус підозрюваного. Про це повідомила DW його дружина Ольга, член ради руху "За свободу", яка об'єднує білоруські демократичні сили. У прес-службі Слідчого комітету (СК) Білорусі заявили, що Павлюка Биковського затримали.

Раніше цього дня квартиру журналіста обшукали представники Слідчого комітету. ​​"Обшук проходив за присутності понятих. Вилучили всю техніку, яку знайшли, всі комп'ютери, планшети, телефони, флешки, зовнішні переносні диски та банківські картки", - розповіла Ольга Биковська. При цьому співробітники правоохоронних органів стверджували, що проводять обшук за вказаною адресою, а не особисто у Павлюка Биковського.

Дружина журналіста розповіла, що після обшуку кореспондента DW забрали до Слідчого комітету. За її словами, спершу слідчий сказав, що Биковський поїде в статусі свідка. Пізніше його перевели у статус підозрюваного. За попередньою інформацією, його затримали на три доби.

Ольга Биковська повідомила, що правоохоронні органи пов'язали обшук з розслідуванням справи про незаконний доступ журналістів до платної інформації державного агентства "Белта".

Сімох співробітників білоруських ЗМІ, зокрема порталу tut.by і агентства БелаПАН звинувачують у "несанкціонованому доступі до комп'ютерної інформації". Їм закидають, що вони нібито користувалися доступом до платної стрічки новин "Белти", не маючи оформленої за всіма правилами передплати.

За словами Биковської, її чоловік не користувався матеріалами платної передплати. "Наскільки я знаю, Павло Биковський не цікавиться платною передплатою "Белти" й отримує необхідну йому інформацію у відкритому доступі", - наголосила вона, додавши, що ця справа спрямована проти "незалежної журналістики в Білорусі".