 У Мінську затримали журналістів-українців, їх висилають з Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

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У Мінську затримали журналістів-українців, їх висилають з Білорусі

У столиці Білорусі затримали трьох журналістів телеканалу "Настоящее время". Двоє з них - громадяни України. У медіакорпорації повідомили, що кореспондентів висилають з Білорусі.

В Мінську затримали трьох журналістів телеканалу Настоящее время

В Мінську затримали трьох журналістів телеканалу "Настоящее время"

У Мінську в п'ятницю, 7 серпня, затримали трьох кореспондентів телеканалу "Настоящее время" - Ірину Ромалійску, Юрія Баранюка й Івана Гребенюка. Про це повідомило видання. Ромалійска та Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії. Їхні телефони зараз заблоковані.

Згодом телеканал повідомив, що журналістів висилають з Білорусі.

 

За попередньою інформацією, затримання пов'язане зі статусом акредитації трьох журналістів. "Телеканал "Настоящее время" вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але вона їм не була надана, - повідомила виконувачка обов'язків президента медіакорпорації Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Дейзі Сінделар. - Відмова влади Білорусі своєчасно акредитувати наших журналістів - ще один приклад зневаги до прав вільної преси та права громадян Білорусі на інформацію без цензури".

Як відомо, російськомовний телеканал "Настоящее время" - це проєкт Радіо Свобода за участі "Голосу Америки".

МЗС України підтвердило затримання українців у Білорусі

У міністерстві закордонних справ України зазначили, що посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками місцевих правоохоронних органів. Консул очікує від білоруської сторони на офіційне підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги.

Ірина Ромалійска - ведуча головної інформаційної програми телеканалу "Вечір", Іван Гребенюк - український журналіст, який працює на "Настоящее время" в Празі, Юрій Баранюк - власний кореспондент телеканалу в Санкт-Петербурзі.

Як повідомлялося, раніше у Білорусі до 10 діб адміністративного арешту засудили журналіста DW Олександра Буракова. Йому закидають дрібне хуліганство. Того ж дня у Мінську до 10 днів арешту засудили двох звукорежисерів, які на офіційному заході в Мінську увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен!".

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