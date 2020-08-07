У Мінську діджеїв засудили на 10 діб за пісню Цоя

У Мінську в п'ятницю, 7 серпня, до десяти діб арешту засудили двох звукорежисерів, які напередодні під час міського заходу увімкнули пісню Віктора Цоя та групи "Кіно" "Перемен!". Про це повідомили видання Naviny.by та "Медіазона".

Діджеїв Кирила Галанова та Влада Соколовського обвинуватили в тому, що вони "поставивши музичний твір, що не відповідає формату заходу, зірвали проведення концерту". Їхню справу слухав суд Центрального району Мінська. Звукорежисерів покарали за статтями Кодексу Білорусі щодо адміністративних порушень про дрібне хуліганство та непокору вимозі посадової особи.

Як повідомлялося, 6 серпня в Київському сквері у Мінську проходив "День відкритих дверей установ додаткової освіти". Однак офіційне свято перетворилось на стихійний мітинг, на який прийшли кілька тисяч прихильників опозиції, зокрема кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

На сцені виступав акордеоніст, але раптово його виступ перервала пісня "Перемен!". Мітингувальники зустріли пісню Цоя оплесками та вигуками "Молодці!". За кілька хвилин представники місцевої адміністрації вимкнули апаратуру, а омонівці відтіснили людей з майданчика. Галанова і Соколовського затримали. Вони підтвердили журналістам, що навмисно поставили цю пісню, бо хочуть змін і готові до того, що залишаться без роботи. Вони є звукорежисерами палацу дітей і молоді в Мінську.