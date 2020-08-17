У Мінську до СІЗО із затриманими протестувальниками прийшли тисячі людей

Кілька тисяч людей у понеділок, 17 серпня, ввечері з національними біло-червоно-білими прапорами проводять мітинг протесту біля стін слідчого ізолятора (СІЗО) на вулиці Володарського в Мінську. Як передає білоруське видання "Наша Нива", протестувальники скандують "Випускай!" і "Кожен день!".

За оцінками ЗМІ, на мітингу біля СІЗО перебуває 5-7 тисяч осіб. Охочі виступають в режимі вільного мікрофона, передає агентство "Інтерфакс".

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Раніше в понеділок міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що завершується робота зі звільнення затриманих на акціях протесту. "Станом на 14:00 в ізоляторах тимчасового утримання територіальних ОВС Республіки залишаються 122 людини. Робота зі звільнення триває, відомості оновлюються постійно", - повідомили у відомстві.

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Нагадаємо, що в Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори. Відповідно до офіційних результатів, чинний президент Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Оприлюднені результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

Загалом на акціях протесту затримано близько 7 тисяч осіб, кілька сотень постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцезнаходження близько 80 осіб затриманих на акціях досі нічого не відомо.

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Також стала надходити інформація про численні випадки жорстокого поводження і тортур затриманих.

З 13 серпня на білоруських промпідприємствах почалися мирні протести, з з 17 серпня - страйки. Крім того, по всій Білорусії люди почали вибудовуватися в ланцюги солідарності і проводити мітинги проти насильства і за проведення нових виборів.

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