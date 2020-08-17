 У Мінську до СІЗО із затриманими протестувальниками прийшли тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2020

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Новини

У Мінську до СІЗО із затриманими протестувальниками прийшли тисячі людей

На мітингу біля слідчого ізолятора на вулиці Володарського в Мінську, за оцінками білоруських ЗМІ, перебуває 5-7 тисяч осіб. Протестувальники скандують "Випускай!".

Учасники мітингу в Мінську

Учасники мітингу біля СІЗО в Мінську

Кілька тисяч людей у понеділок, 17 серпня, ввечері з національними біло-червоно-білими прапорами проводять мітинг протесту біля стін слідчого ізолятора (СІЗО) на вулиці Володарського в Мінську. Як передає білоруське видання "Наша Нива", протестувальники скандують "Випускай!" і "Кожен день!".

За оцінками ЗМІ, на мітингу біля СІЗО перебуває 5-7 тисяч осіб. Охочі виступають в режимі вільного мікрофона, передає агентство "Інтерфакс".

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Раніше в понеділок міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що завершується робота зі звільнення затриманих на акціях протесту. "Станом на 14:00 в ізоляторах тимчасового утримання територіальних ОВС Республіки залишаються 122 людини. Робота зі звільнення триває, відомості оновлюються постійно", - повідомили у відомстві.

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Нагадаємо, що в Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори. Відповідно до офіційних результатів, чинний президент Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Оприлюднені результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

Загалом на акціях протесту затримано близько 7 тисяч осіб, кілька сотень постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцезнаходження близько 80 осіб затриманих на акціях досі нічого не відомо.

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Також стала надходити інформація про численні випадки жорстокого поводження і тортур затриманих.

З 13 серпня на білоруських промпідприємствах почалися мирні протести, з з 17 серпня - страйки. Крім того, по всій Білорусії люди почали вибудовуватися в ланцюги солідарності і проводити мітинги проти насильства і за проведення нових виборів.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


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