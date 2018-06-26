У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 1 липня

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі домовилася про припинення вогню з 1 липня. Про це у середу, 27 червня, повідомила речниця другого президента України, представника Києва в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Вона зазначила, що для того, щоб цей "режим перемир'я" запрацював по-справжньому, необхідне виконання безпекового блоку питань Мінських угод. За її словами, також має бути постійний моніторинг Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) територій уздовж підконтрольної самопроголошеним "ДНР" та "ЛНР" ділянки російсько-українського кордону. Крім того, мають бути створені зони безпеки в районах, розташованих поруч із російсько-українським держкордоном.

ТКГ також продовжує працювати над звільненням утримуваних у непідконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей українців. "Чекаємо на конструктивну реакцію протилежної сторони щодо українських пропозицій з цього питання. Ми готові до широкого компромісу задля того, аби люди повернулися додому", - заявила Оліфер. Українська сторона закликає РФ узяти участь у роботі тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти на Донбасі.