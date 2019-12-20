 У Мінську білоруси знову протестували проти інтеграції з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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Новини

У Мінську білоруси знову протестували проти інтеграції з РФ

У Мінську вчетверте за місяць пройшли несанкціоновані акції протесту проти "поглибленої інтеграції" Білорусі та Росії. Нинішня акція за чисельністю поступалася попереднім.

Учасники акції протесту в Мінську

Учасники акції протесту в Мінську 20 грудня

У Мінську в суботу, 21 грудня, вже вчетверте за останні два тижні пройшла несанкціонована акція протесту проти "поглибленої інтеграції" Білорусі та Росії в рамках Союзної держави. Як і попередні протести, акція 21 грудня була несанкціонованою. Мітинг провели на Жовтневій площі в центрі Мінська.

DW.COM

У центрі Мінська проходить опозиційна акція проти поглибленої інтеграції з Росією. Учасники скандують гасла з вимогою відставки Олександра Лукашенка. Він, тим часом, полетів у Сочі на зустріч з Володимиром Путіним. (07.12.2019)

20 років тому в Білорусі зникли опоненти Лукашенка - Захаренко, Гончар і Красовський. Ексбоєць СОБР розповів про свою участь у їхньому викраденні та вбивстві в ексклюзивному інтерв'ю DW. (16.12.2019)

"Дорожні карти" щодо нафтової, газової та податкової сфер залишаються неузгодженими й після переговорів президентів Путіна і Лукашенка щодо інтеграційного плану, заявив російський міністр Максим Орєшкін. (20.12.2019)

20 років тому безслідно зникли провідні опозиціонери Білорусі. Нині з'явився важливий свідок у цій справі. В ексклюзивній розмові з DW він розповів, як став співучасником їхнього викрадення і вбивства. (16.12.2019)

Під час акції демонстранти ухвалили резолюцію, в якій закликали міжнародне співтовариство вжити заходів у разі підписання угоди про поглиблену економічну інтеграцію Білорусі з Росією. (08.12.2019)

Як передає агенція новин "Інтерфакс", нинішня акція значно поступалася за чисельністю попереднім. Кількість учасників оцінили в 250 осіб. Як і під час попередніх акцій, міліція нікого не затримувала, лише попередила, що протест незаконний.

У мітингу взяли участь співголова партії "Білоруська християнська демократія" Павло Северинець, екскандидат у президенти Володимир Некляєв та голова Консервативно-християнської партії БНФ Юрій Беленський.

Схожі акції відбулися також 7,8 та 20 грудня.

Мітинг напередодні провели у відповідь на зустріч у Санкт-Петербурзі, на якій Олександр Лукашенко і Володимир Путін домовилися з усіх питань, крім нафти, газу і податків.

Причиною протестної активності білорусів стали переговори про поглиблення інтеграції в рамках Союзної держави, які Мінськ і Москва ведуть уже рік.

Спочатку очікувалося, що програму дій і 31 "дорожню карту" до неї Путін і Лукашенко підпишуть 8 грудня, тобто до 20-тої річниці Договору про Союзну державу, але ні тоді, ні 20 грудня лідерам Білорусі та Росії домовитися не вдалося.

Крім того, кілька днів тому в інтерв'ю DW колишній боєць білоруського СОБРу Юрій Гаравскій розповів, як навесні і восени 1999 року в Мінську було викрадено і вбито ексглаву МВС Юрія Захаренка, колишнього голову Центрвиборчкому Білорусі Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував опозицію. Ця публікація викликала хвилю обговорень у білоруському суспільстві.

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