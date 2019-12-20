У Мінську білоруси знову протестували проти інтеграції з РФ

У Мінську в суботу, 21 грудня, вже вчетверте за останні два тижні пройшла несанкціонована акція протесту проти "поглибленої інтеграції" Білорусі та Росії в рамках Союзної держави. Як і попередні протести, акція 21 грудня була несанкціонованою. Мітинг провели на Жовтневій площі в центрі Мінська.

Як передає агенція новин "Інтерфакс", нинішня акція значно поступалася за чисельністю попереднім. Кількість учасників оцінили в 250 осіб. Як і під час попередніх акцій, міліція нікого не затримувала, лише попередила, що протест незаконний.

У мітингу взяли участь співголова партії "Білоруська християнська демократія" Павло Северинець, екскандидат у президенти Володимир Некляєв та голова Консервативно-християнської партії БНФ Юрій Беленський.

Схожі акції відбулися також 7,8 та 20 грудня.

Мітинг напередодні провели у відповідь на зустріч у Санкт-Петербурзі, на якій Олександр Лукашенко і Володимир Путін домовилися з усіх питань, крім нафти, газу і податків.

Причиною протестної активності білорусів стали переговори про поглиблення інтеграції в рамках Союзної держави, які Мінськ і Москва ведуть уже рік.

Спочатку очікувалося, що програму дій і 31 "дорожню карту" до неї Путін і Лукашенко підпишуть 8 грудня, тобто до 20-тої річниці Договору про Союзну державу, але ні тоді, ні 20 грудня лідерам Білорусі та Росії домовитися не вдалося.

Крім того, кілька днів тому в інтерв'ю DW колишній боєць білоруського СОБРу Юрій Гаравскій розповів, як навесні і восени 1999 року в Мінську було викрадено і вбито ексглаву МВС Юрія Захаренка, колишнього голову Центрвиборчкому Білорусі Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував опозицію. Ця публікація викликала хвилю обговорень у білоруському суспільстві.