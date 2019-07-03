 У міноборони РФ спростували вибух газу на борту субмарини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2019

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Новини

У міноборони РФ спростували вибух газу на борту субмарини

Норвезька сторона стверджує, що російські військові повідомили про вибух газу на борту підводного апарату в Баренцевому морі. У Москві це заперечили.

Міністерство оборони Російської Федерації

Міністерство оборони Російської Федерації

У міністерстві оборони Росії у вівторок, 2 липня, спростували повідомлення норвезької сторони про нібито вибух газу на борту глибоководного науково-дослідного апарату, що зазнав катастрофи у Баренцевому морі. Вказується, що російські військові не повідомляли Норвезьке агентство з ядерної небезпеки про вибух. У міністерстві зазначили, що осередок займання був ліквідований "завдяки самовідданим діям команди".

Раніше директор норвезького відомства Пер Стренд заявив, що російські військові повідомили йому про вибух газу на борту апарату в районі Баренцева моря. При цьому норвезька сторона уточнила, що не зафіксувала аномально високий рівень радіації після події з російським апаратом.

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Як повідомили офіційні особи РФ, 1 липня під час пожежі на борту науково-дослідного глибоководного апарату загинули 14 моряків-підводників ВМФ Росії. Надзвичайна подія сталася в територіальних водах РФ. Координати місця події не уточнюються. Відомо, що загоряння виникло під час робіт з вивчення рельєфу морського дна.

Військові загинули внаслідок отруєння продуктами горіння. Серед загиблих під час пожежі на борту було сім капітанів 1-го рангу, а також два Герої Росії. Президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу відправитися в Сєвєроморськ, де знаходиться військово-морська база, "заслухати доповіді" в зв'язку з тим, що сталося і "націлити комісію з розслідування на виявлення причин трагедії".

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