У Міннеаполісі після загибелі афроамериканця сталися сутички демонстрантів з поліцією

У Міннеаполісі на півночі США спалахнули протести після смерті афроамериканця, убитого поліцейськими під час затримання. У ніч на суботу, 5 червня, дехто з демонстрантів, які зібралися, щоб вшанувати пам'ять убитого, почали сутички з поліцією.

На знімках з місця подій видно підпалені сміттєві баки. Агентство AP відзначає, що заворушення тривають вже другу ніч поспіль.

У поліції стверджують, що під час затримання 3 червня за ордером на арешт 32-річного Вінстона Бугі Сміта-молодшого, оголошеного в розшук за порушення правил поводження зі зброєю, він почав стрілянину з припаркованої машини, але був застрелений і помер на місці.

Рік тому, 25 травня 2020 року, в Міннеаполісі внаслідок жорстоких дій поліцейського під час затримання загинув афроамериканець Джордж Флойд. Цей випадок викликав масштабні акції протесту проти расизму і поліцейського насильства в США і багатьох інших країнах. За даними слідства, співробітник поліції Дерек Шовін протягом майже дев'яти хвилин душив Флойда коліном. Суд визнав його винним, вирок повинні оголосити 25 червня.

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