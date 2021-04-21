У Міннеаполісі після загибелі афроамериканця сталися сутички демонстрантів з поліцією

У Міннеаполісі на півночі США спалахнули протести після смерті афроамериканця, убитого поліцейськими під час затримання. У ніч на суботу, 5 червня, дехто з демонстрантів, які зібралися, щоб вшанувати пам'ять убитого, почали сутички з поліцією.
На знімках з місця подій видно підпалені сміттєві баки. Агентство AP відзначає, що заворушення тривають вже другу ніч поспіль.
У поліції стверджують, що під час затримання 3 червня за ордером на арешт 32-річного Вінстона Бугі Сміта-молодшого, оголошеного в розшук за порушення правил поводження зі зброєю, він почав стрілянину з припаркованої машини, але був застрелений і помер на місці.
Рік тому, 25 травня 2020 року, в Міннеаполісі внаслідок жорстоких дій поліцейського під час затримання загинув афроамериканець Джордж Флойд. Цей випадок викликав масштабні акції протесту проти расизму і поліцейського насильства в США і багатьох інших країнах. За даними слідства, співробітник поліції Дерек Шовін протягом майже дев'яти хвилин душив Флойда коліном. Суд визнав його винним, вирок повинні оголосити 25 червня.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Кеноша палає
У Кеноші палають будинки й авто. Через хаотичну ситуацію в місті губернатор-демократ штату Вісконсін Тоні Еверс запровадив надзвичайний стан. Та оголошення комендантської години уночі не допомогло приборкати заворушення. Демонстранти жбурляли у бік поліцейських петарди та пляшки, а ті відповідали сльозогінним газом та гумовими кулями.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Джейкоб Блейк, вочевидь, постраждав від поліцейського насильства
"Детонатором" нової хвилі протестів проти свавілля поліції став недільний інцидент у Кеноші - численні постріли у спину дістав 29-річний афроамериканець Джейкоб Блейк. На записах із камер спостереження видно, як він прямує до свого автомобіля у супроводі двох озброєних поліцейських. Постріли чути в мить, коли він відкрив двері машини і збирався до неї сісти.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Поліція США знову опинилася під шквалом критики
Поліцейські, яких згодом відсторонили від виконання обов'язків, здійснили щонайменше сім пострілів у бік Блейка. Його родина повідомила, що кулями було перебито хребет потерпілого, його паралізувало. "Потрібно диво, щоби він знову зміг стати на ноги", - каже адвокат родини. У Блейка діагностовано численні поранення внутрішніх органів, йому було видалено частину кишківника.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Градус обурення зростає
У ході стрілянини й заворушень у Кеноші двоє осіб загинули, ще одна особа дістала поранення, але її життю загрози немає. Правоохоронці затримали 17-річного мешканця штату Іллінойс у зв'язку з інцидентом. Прокуратура оголосила йому обвинувачення в розстрілі двох осіб і пораненні третьої. Поки ж у місті зі 100-тисячним населенням у 50 кілометрах на північ від Чикаго кінця-краю безладам не видно.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Родина Блейка закликає припинити насильство
Батьки Блейка закликали до завершення насильницьких протестів. За словами його батька, сам він не терпить насильства й вандалізму. Мати Блейка також закликала покінчити з расизмом: "Звертаюся до всіх, незалежно від того, білі, чорні, японці, червоні чи коричневі. Ніхто не є вищим за іншого. Почнімо ж молитися за одужання нашої нації".
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Ще свіжа пам'ять про загибель і поховання Джорджа Флойда
Афроамериканця Джорджа Флойда поховали 9 червня у Х'юстоні. Він загинув під час брутального затримання поліцією через удушення. Відтоді США прокотилася хвиля масштабних протестів, очолювана рухом Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення"). Через суспільне обурення новим інцидентом із Джейкобом Блейком на п'ятницю у Вашингтоні запланована велика хода - очікується участь тисяч демонстрантів.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
А як реагує Дональд Трамп?
Ескалація насильства в Кеноші, вочевидь, не дуже вписується у заготовлений Дональдом Трампом сценарій з'їзду Республіканської партії, який саме триває у США. Чи, може, якраз таки вписується? Зрештою, губернатор Вісконсіна Тоні Еверс - член Демократичної партії, і його кризовий менеджмент вже зазнав різкої критики. В одному з "твітів" президент США зажадав від Еверса "швидко покінчити з проблемою".
Автор: Олівер Піпер
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
"Я не можу дихати"
Масштабні протести проти жорстоких дій поліцейських щодо чорношкірих розпочалися у Міннеаполісі 26 травня та швидко поширилися на інші американські міста. Вони спалахнули після появи відео, як офіцер поліції під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда притискав коліном до асфальту його шию. Флойд неодноразово казав, що задихається. Поліцейський же тримав його, допоки Флойд не припинив дихати.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
"Ніжний велетень"
Флойд виріс у Х'юстоні (штат Техас) і перебрався до Міннеаполісу у 2014 році. Перед загибеллю 46-річний Флойд саме шукав роботу - як і мільйони інших американців, він став безробітним через спричинений коронавірусом локдаун, до цього він працював охоронцем у закусочній. Флойд був майже два метри заввишки, за що друзі називали його "ніжним велетнем".
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Від мирних акцій до насильства
30 травня протести переважно все ще мали мирний характер, однак з настанням ночі подекуди почало спалахувати насильство. У деяких містах запровадили комендантську годину. У Вашингтоні поряд з Білим домом почали чергувати нацгвардійці. В Індіанаполісі під час перестрілок загинула людина. Офіцери поліції були поранені у Філадельфії. В Нью-Йорку дві поліцейські машини в'їхали у натовп демонстрантів.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Розтрощені й пограбовані магазини
У Лос-Анджелесі протестувальники вигукували на адресу поліцейських гасло "Життя чорних є важливим", а ті застосовували проти натовпу кийки та гумові кулі. У деяких містах, включаючи Лос-Анджелес, Атланту, Нью-Йорк, Чикаго та Міннеаполіс, протести переросли у заворушення, під час яких люди громили офіси і магазини, грабуючи їх.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Трамп погрожує холоднокровно припинити насильство
Президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати військових для придушення протестів і заявив, що його адміністрація холоднокровно "припинить насильство з боку натовпу". У заворушеннях він звинуватив групи крайніх лівих, але губернатор Міннесоти Тім Волз заявив про наявність свідчень того, що насильство розпалюють білі расисти.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Журналісти під прицілом
Багато працівників ЗМІ, які висвітлюють протести, й самі постраждали від дій правоохоронців. 29 травня кореспондент CNN Омар Хіменес зі знімальною групою були затримані поліцією під час зйомок у Міннеаполісі. Були затримані й інші репортери, а в декого з журналістів влучили випущені поліцейськими кулі. 31 травня у Міннеаполісі у бік кореспондента DW Штефана Зімонса поліція вистрелила двічі.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Відлуння в інших країнах
В інших країнах також відбулися масові акції на знак солідарності з обуреними діями поліції жителями США. Так, на вулиці у канадських містах Ванкувері і Торонто вийшли тисячі демонстрантів. У Берліні під американським посольством зібралися мігранти зі США та інші протестувальники. Аналогічна акція протесту відбулася й у Лондоні.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Фаєри перед Білим домом
У столиці США Вашингтоні теж розгорілися протести, після того, як з 31 травня в окрузі Вашингтон була запроваджена комендантська година з 11 вечора до 6 ранку. Близько тисячі демонстрантів зібралися у парку Лафаєт-сквер біля Білого дому, дехто з них запалював фаєри. За інформацією The New York Times, у цей час з міркувань безпеки Дональда Трампа перевели у бункер.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Комендантська година у великих містах США
Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі, Детройт, округ Вашингтон запровадили комендантську годину після того, як протести не припинялись шосту ніч поспіль. У штаті Аризона на заході країни комендантська година була поширена на весь штат після сутичок між демонстрантами і поліцією. До 15-ти штатів США відрядили близько п'ять тисяч військових Нацгвардії.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Трамп погрожує армією
Після поновлення протестів Дональд Трамп 1 червня пригрозив застосувати армію, якщо владі штатів не вдасться "захистити своїх жителів". Після цієї заяви силовики застосували сльозогінний газ та гумові кулі, щоб розігнати демонстрантів у парку Лафаєт-сквер під Білим домом. Після цього Трамп пройшовся від своєї резиденції до церкви у парку, де перед об'єктивами фотокамер підняв угору Біблію.
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Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях
Мирні демонстрації
Утім, багато протестів проти жорстоких дій поліцейських у США таки проходили мирно. На Таймс-сквер у Манхеттені демонстранти лягли на землю, склавши руки за спиною - копіюючи позицію тіла Джорджа Флойда, коли його було вбито. Хоча частина демонстрантів у США й вдалися до насильства, кілька мерів міст США та губернаторів штатів підтримали акції протесту.
Автор: Мартін Кюблер