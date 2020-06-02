У Міннеаполісі попрощалися з Джорджем Флойдом

У Міннеаполісі в четвер, 4 червня, відбулася церемонія прощання з афроамериканцем Джорджем Флойдом, який трагічно загинув після затримання поліцейськими. У жалобному заході взяли участь родичі та друзі Флойда, а також правозахисники, політики і небайдужі громадяни.

Брат Джорджа Флойда Філоніс визнав, що зворушений тим, скількох людей розчулила й зачепила смерть Джорджа. "Усі хочуть домогтися справедливості для Джорджа, ми прагнемо домогтися справедливості для Джорджа, він її отримає", - сказав Філоніс, цитує інформагенція dpa.

Серед тих, хто прийшов попрощатися з Джорджем Флойдом, був також і мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей. Міський голова став на одне коліно перед труною і розплакався.

"Пандемія расизму і дискримінації"

За словами адвоката сім'ї Флойда Бена Крампа, 46-річний чоловік помер не від пандемії коронавірусу, а від іншої пандемії, "яка в Америці дуже добре відома, - пандемія расизму і дискримінації", цитує інформагенція AFP.

Адвокат родини закликав американців і далі виходи на мирні демонстрації, щоб домогтися змін. Якщо ці зміни настануть, США стануть кращою країною і місцем надії, переконаний правник.

Після промови священника присутні вшанували пам'ять Джорджа Флойда мовчанням, що тривало 8 хвилин 46 секунд - саме стільки часу поліцейський Дерек Шовін здушував коліном шию Флойда. Прощальні церемонії пройдуть також в Північній Кароліні, де народився Джордж Флойд, і в Техасі, де він буде похований.

Мер міста Х'юстона Сільверстр Тернер повідомив телеканалу CNN, що труну з тілом Флойда супроводжуватиме ескорт поліцейських. Саме в Х'юстоні, де Джордж Флойд зростав, його поховають.

Нагадаємо, Джордж Флойд загинув 25 травня в Міннеаполісі після того, як поліцейський Дерек Шовін при затриманні майже дев'ять хвилин душив його коліном. Ця трагедія викликала хвилю обурення й протестів по всіх Сполучених Штатах. У багатьох містах демонстрації переросли в заворушення й сутички з поліцією.

Спочатку Шовіну пред'явили обвинувачення у вбивстві з необережності, а згодом його перекваліфікували на більш тяжку ступінь - з третьої на другу. Трьом іншим поліцейським, які брали участь у затриманні, прокуратура Міннесоти пред'явила обвинувачення в пособництві й сприянні вбивству другого ступеня тяжкості.

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