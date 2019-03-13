У М'янмі пілот успішно посадив літак з пасажирами без переднього шасі

У М'янмі пасажирський літак авіакомпанії Myanmar National Airlines у неділю, 12 травня, здійснив аварійну посадку у міжнародному аеропорту Мандалай лише за допомогою заднього шасі, передає агенція AP. Літак Embraer 190-LR здійснював рейс з Янгона, коли перед посадкою пілот проінформував диспетчерів, що переднє шасі літака не відкривається. Він двічі спробував здійснити аварійну процедуру опущення шасі, однак це не вдалось.

Після цього пілот здійснив аварійні процедури, скинув паливо, щоб зменшити вагу літака та здійснив безпечну посадку лише на колесах заднього шасі. Жоден з 82 пасажирів та семи членів екіпажу не постраждав.

На відео, знятому одним з пасажирів та розміщеному в інтернеті, видно екстрену, але упорядковану евакуацію пасажирів. Деякі з них посміхаються. Авіакомпанія повідомила, що система індикації двигуна та оповіщення екіпажу сповістила про неможливість відкриття переднього шасі.

Після екстреної посадки в аеропорті були тимчасово припинені вильоти та посадки. Через 2,5 години вони були дозволені лише для невеликих літаків. Очікується, що для інших літаків посадкова смуга буде відкрита пізно ввечері.