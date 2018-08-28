 У М′янмі засудили до семи років тюрми двох журналістів Reuters | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2018

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Новини

У М'янмі засудили до семи років тюрми двох журналістів Reuters

Двоє журналістів Reuters повинні провести сім років у в'язниці, постановив суд у М'янмі. Їх визнали винними у заволодінні секретними документами.

Журналісти Reuters Ва Лон та К'яв Сое Оо

Журналісти Reuters Ва Лон та К'яв Сое Оо

Суд у М'янмі засудив до семирічного ув'язнення двох журналістів агентства Reuters, визнавши їх винними у незаконному заволодінні секретними державними документами. Вердикт суду було ухвалено у понеділок, 3 вересня, інформує агенція AP.

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Журналісти Reuters, громадяни М'янми 32-річний Ва Лон та 28-річний К'яв Сое Оо, були заарештовані у грудні минулого року у місті Янгон у М'янмі. Обидва репортери проводили журналістське розслідування вбивства десяти представників етнічної мусульманської групи рохінджа в штаті Ракхайн на заході М'янми. Ця справа проти журналістів викликала великий резонанс у світі та критику на адресу влади М'янми через наступ на свободу слова.

Після оголошення рішення суду в Організації Об'єднаних Націй висловили своє "розчарування" ним. Офіційний представник ООН в М'янмі Кнут Остбі у своїй заяві нагадав, що організація неодноразово закликала владу М'янми поважати право журналістів на свободу висловлювань. "Ва Лону і К'яву Сое Оо повинні дозволити повернутися до своїх сімей та продовжити працювати журналістами", - наголосив представник ООН, цитує агентство dpa.

Своєю чергою головний редактор агентства Reuters Стівен Адлер заявив, що ув'язнення журналістів без жодних доказів скоєння злочину свідчить про "великий крок назад у перетворенні М'янми на демократію". "Ці чудові репортери вже провели дев'ять місяців у в'язниці за надуманими звинуваченнями, які мають на меті примусити їх замовкнути та залякати пресу", - наголосив Адлер.

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