У Мюнхені підбили підсумки цьогорічного Октоберфесту

У Мюнхені в неділю, 6 жовтня, закінчується 186-ий фестиваль пива Октоберфест. За даними організаторів, свято пройшло мирно, утім, й без рекордів. Цього року на нього завітали 6,3 мільйона гостей - стільки ж, як і минулого.

"Ми провели мирний Октоберфест із невимушеною та веселою публікою", - зазначив директор фестивалю Клеменс Баумґертнер (Clemens Baumgärtner), цитує агентство новин dpa.

Октоберфест відвідав Арнольд Шварценеггер

За його словами, цього року гості знову більше виходили з наметів, аби прогулятися головною вулицею фестивалю та відвідати різноманітні атракціони - від класичних до надсучасних. На розвагах можна було зустріти всі покоління - "від малюків до бабусь і дідусів".

Серед гостей фестивалю традиційно було багато знаменитостей - політиків, акторів, музикантів, спортсменів. Багато з них були одягнуті в традиційний баварський одяг. Утім, на фестивалі так і не дочекалися експрезидента США Барака Обами, який був гостем на фестивалі стартапів Bits & Pretzels, що проходив під час Октоберфесту. Обама відбув з Мюнхена, так і не відвідавши Октоберфест.

Цього року гості Октоберфесту випили 7,3 мільйона келихів пива

Апетити гостей Октоберфесту

За даними організаторів, за час проведення фестивалю гості з'їли 124 бики та 29 телят. Водночас, кажуть організатори, дедалі більшим попитом у гостей користуються вегетаріанські страви та органічні продукти. Також на фестивалі випили 7,3 мільйона літрових кухлів пива, що на 200 тисяч менше, ніж минулого року. Новим популярним напоєм на святі став "кислий радлер". Він є сумішшю пива і мінеральної води, натомість класичний радлер - результат змішування лимонаду і пива.

Медична та кримінальна статистика

Організатори фестивалю розповіли, що цього року лікарі зареєстрували 600 випадків алкогольної інтоксикації. Це - на 120 менше, ніж у 2018 році. Медики надали допомогу під час фестивалю 6592 пацієнтам.

Цього року був побитий рекорд зафіксованих випадків водіння у нетверезому стані - через стрімке зростання популярності електроскутерів. Поліцейські цього року встановили 774 випадки водіння у нетверезому стані, 414 з них - на електроскутерах. Внаслідок цього правоохоронці вилучили водійські права у 469 учасників дорожнього руху, серед них, зокрема, у 254-ох - на електроскутерах. У поліції зазначили, що багато людей не вважали електроскутери серйозним видом транспорту, а скоріше іграшкою. При цьому керування ним у нетверезовому стані прирівнюється до аналогічного порушення за кермом автомобіля. Торік було зареєстровано 332 випадки водіння у нетверезому стані та вилучено 192 водійських посвідчення. Минулого року відвідувачі фестивалю електроскутерами майже не користувалися.

Також у поліції повідомили про незначне падіння - на один відсоток - кількості правопорушень: до 914 випадків. Однак поліцейським доводилося частіше виїжджати на виклики - вони здійснили 1915 виїзди проти 1786 у 2018 році. Це показує, що гості попереджали поліцію про потенційні конфліктні ситуації, вважають організатори. Крім того, було зафіксовано меншу кількість крадіжок. Однак дещо зросла кількість сексуальних злочинів - 45 випадків у порівнянні із 42-ма минулого року. Також було зафіксовано 263 випадки завдання тілесних ушкоджень (256 - минулого року).

Тим не менш, фестиваль пройшов мирно та безпечно з огляду на велику кількість гостей, зазначив речник поліції Мюнхена Маркус да Глорія Мартінс (Marcus da Gloria Martins).

Нагадаємо, 186 фестиваль пива Октоберфест відкрився у Мюнхені 21 вересня. Ціна на пиво порівняно з попереднім роком традиційно зросла. Цього року за літровий кухоль пива у наметах броварень просили від 10,80 до 11,80 євро.

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