 У Мюнхені відкрився Октоберфест | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2018

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Новини

У Мюнхені відкрився Октоберфест

Цього року організатори найбільшого в світі свята пива очікують близько шести мільйонів відвідувачів. З огляду на посилені заходи безпеки, на фестиваль пива забороняють проносити рюкзаки та габаритні сумки.

Октоберфест

Відвідувачі змогли прийти на пивне свято вже о 10:00 за київським часом

У столиці Баварії Мюнхені відкрилося щорічне свято Октоберфест. У суботу, 22 вересня, мер міста Дітер Райтер (Dieter Reiter) та прем'єр-міністр землі Маркус Зедер (Markus Söder) відкрили опівдні за місцевим часом 185-й найбільший у світі фестиваль пива. Дітер Райтер двома ударами вибив корок з першої діжки. Потім міський голова Мюнхена набрав та передав перший кухоль пива Зедеру, який і випив його, повідомляє інформагенція dpa.

Цьогорічний фестиваль позначився ціною на 1-літровий кухоль пива в 11,5 євро, що на 75 євроцентів більше, ніж торік. Попри таку не зовсім низьку вартість організатори дійства очікують близько шести мільйонів відвідувачів і шанувальників пива з багатьох країн.

Вхід до традиційного місця проведення Октоберфесту для відвідувачів був відкритий вже з 9:00 за місцевим часом (10:00 за київським часом). Гучномовці сповіщають про важливі заходи та події німецькою та англійською мовами.

З огляду на посиленні заходи безпеки, цього року, так само, як в попередні роки відвідувачам забороняється брати з собою на свято рюкзаки та великі сумки. Пивне свято триватиме до 7 жовтня.

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Чому Октоберфест у вересні?

    Перший Октоберфест у 1810 році відбувся дійсно у жовтні. Сьогодні, хоча фестиваль і зберігає свою оригінальну назву, його проводять раніше, у вересні. Причина - жахлива баварська погода, коли часом у жовтні у Мюнхені вже може й сніжити. Така погода - зовсім не в інтересах організаторів і відвідувачів. Тому 1904 року свято перенесли на вересень, щоб привабити більше гостей.

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Баварський діалект: деякі корисні фрази

    Щоб подолати мовний бар'єр, варто запам'ятати деякі фрази баварським діалектом. Для привітання набагато частіше використовують вирази Servus ("привіт") та Grüß Gott (аналог українською - "Бог в поміч"). Якщо виникають складнощі при спілкуванні, то можуть запитати Host mi?, що означає "Ти розумієш?". А на прощання баварці кажуть Pfiat di, скорочення від Behüte dich Gott ("Бережи тебе Господь").

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Правила в пивних наметах

    Танці на лавках вітаються, а от танцювати на столі є табу. Роздягатися на Октоберфесті також дозволено, проте оголених людей не можна фотографувати. Ще одна заборона - красти кухолі з-під пива. Однак пивний кухоль - один з улюблених трофеїв свята. Кожного року зникають десятки тисяч кухолів, особливо часто виносять з наметів півлітрову тару.

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Баварський дрес-код

    Хтось приходить у повсякденному одязі, хтось - у традиційних баварських костюмах, головне, щоб у образі прослідковувався один стиль. Уважно ставтеся до баварської національної жіночої сукні, дірндлю (Dirndl): якщо бант зав'язаний ліворуч, то це означає, що дівчина неодружена, праворуч - що у неї хтось є, по середині - що дівчина незаймана, позаду - маєте справу з вдовою або з офіціанткою.

  • Октоберфест у Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Пиво на Октоберфесті

    Пиво на Октоберфесті має вищий процент алкоголю, ніж зазвичай - у середньому близько шести відсотків. При цьому воно є м'яким на смак та легко п'ється - ідеальне поєднання, щоб напитися. П'яні гуляки, які без видимих ознак життя лежать на галявині біля наметів - звичне явище. Минулого року відвідувачі фестивалю випили близько 7,5 мільйонів літрів. І це попри рекордно високу ціну в 11 євро за літр.

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    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Не забувайте паспорт

    Понад 500 паспортів щорічно губиться на Октоберфесті, повідомляє консульство США у Мюнхені.Тому на своїй сторінці у Facebook установа розмістила відео, в якому нагадує, що краще мати з собою копію паспорта або посвідчення особи. Бо оригінал у розпал гуляння може десь випасти і загубитися.

    Автор: Антьє Біндер, Райна Броєр, Катерина Бенке


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Аудіо й відео до теми

Октоберфест у Мюнхені: пиво рікою та веселощі попри зливу (16.09.2017)  

Хто найважче працює на Октоберфесті? (26.09.2016)  

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