У Москві суд знову заарештував Олексія Навального

Суд у Москві заарештував російського опозиціонера Олексія Навального на 10 діб. Судді оголосили свій вирок у понеділок, 1 липня. Навального визнали винним в порушенні правил участі в несанкціонованій ході на підтримку журналіста Івана Голунова 12 червня в центрі столиці РФ, передає кореспондент "Інтерфаксу".

"Суд постановив: визнати Навального винним у скоєнні правопорушення, (…) і призначити йому покарання у вигляді адміністративного арешту строком на 10 діб", - оголосив рішення суддя Дмитро Зіняк, цитує "Інтерфакс".

На думку суддів, провина Навального полягала в тому, що він скандував гасла, разом з іншими учасниками акції перекривав дороги та створював перешкоди для транспорту й громадян.

Натомість сам Навальний, виступаючи в суді, заявив, що не порушував закон і що його затримання було безпідставним. "Я просто йшов, знаючи, що московська поліція любить мене затримувати - жодного скандування не було. Кожна секунда мого перебування там - її хтось знімав і фотографував", - сказав Навальний.

Навальний запевнив суд, що рух людей під час ходи бульварами "скеровували поліцейські". "Все, що я робив - це реалізовував своє право вийти на бульвар і виступити проти беззаконня і свавілля", - додав політик.

На думку опозиціонера, його затримання пов'язане зі спробою перешкодити його активній підтримці незалежних кандидатів на різних виборах, що цього року відбудуться в низці регіонів країни, в тому числі в Москві.

Адвокати опозиціонера - Вадим Кобзєв і Ольга Михайлова - попрохали суд припинити адміністративну справу через відсутність в діях Навального складу правопорушення. "Описана в протоколі хронологія подій - голослівна і нічим не підтверджується", - зазначив адвокат Кобзєв, оголошуючи позицію захисту Навального.