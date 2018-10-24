У Москві стверджують, що стан здоров'я Сенцова покращується

Здоров'я засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова практично повернулося до норми після голодування, заявив у середу, 31 жовтня, заступник голови російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Валерій Максименко. "В даний момент стан здоров'я засудженого Олега Сенцова задовільний. Він чітко слідує рекомендаціям лікарів, що позитивно впливає на його реабілітацію", - повідомив Максименко, якого цитує агенція "Інтерфакс".

За його словами, за минулі три тижні Сенцов набрав близько десяти кілограмів і майже повернувся до своєї початкової ваги. "Він приймає звичайну їжу, з урахуванням даних раніше рекомендацій лікарів-фахівців, і продовжує перебувати під наглядом медичних працівників", - зазначив заступник голови ФСВП.

Максименко повідомив, що Сенцов також пише кілька книг і п'єсу, в яких планує "зобразити сучасний погляд на сімейні стосунки". За його словами, режисер "підтримує активні творчі контакти з діячами мистецтва, обговорюючи з ними питання можливості постановки своєї п'єси".

Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він повідомив, що припинив голодування через загрозу початку примусового годування. Він вимагав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах. 25 жовтня Сенцову було присуджено премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки".