У Москві після смертельної аварії затриманий актор Михайло Єфремов

Поліція у Москві у вівторок, 9 червня, затримала відомого російського актора Михайла Єфремова, який напередодні, 8 червня, скоїв смертельне ДТП в столиці Росії. Про це повідомляє агенція "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Московського главку МВС.

Раніше Єфремов визнав свою провину в аварії. "Вчора після ДТП він визнав провину", - сказав адвокат актора агентству" Інтерфакс", пояснивши, що ще незрозуміло, чи буде зроблено це зізнання на допиті.

Увечері 8 червня на Садовому кільці в Москві Єфремов на джипі Grand Cherokee вилетів на зустрічну смугу і врізався в "Ладу" з фургоном. Її водій, кур'єр інтернет-магазину, помер у лікарні. Експертиза показала, що актор був нетверезим. Низка ЗМІ писала, що на першому допиті він насилу висловлював свої думки.

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Відносно Єфремова порушено кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху. Пізніше статтю перекваліфікували на більш тяжку, яка передбачає позбавлення волі на термін до 12 років. Єфремов був відпущений під підписку про невиїзд. Джерело агенції ТАСС повідомило, що слідство планує клопотати про домашній арешт актора.

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Згодом агенція з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомила, що в крові Єфремова також виявили сліди наркотиків.

Прокуратура Москви взяла на контроль справу проти Єфремова

Прокуратура Москви поставила на контроль розслідування справи проти Єфремова, повідомляється на сайті відомства. Прокуратура також перевірить, як уповноважені органи виконували "вимоги законодавства про безпеку дорожнього руху щодо" Єфремова. За даними джерела ТАСС в правоохоронних органах, з початку 2020 року актор 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.