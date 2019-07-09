У Москві під час протестів затримали десятки людей

Під час акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму правоохоронці затримали кілька десятків людей. Повідомляється, що поліція застосовувала силу.
У Москві у неділю, 14 липня, під час акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму правоохоронці затримали 38 людей, повідомив портал "ОВД-Інфо". За цією інформацією, силовики пішли у натовп та почали вихоплювати окремих активістів. Серед затриманих - кандидати в депутати Ілля Яшин, Любов Соболь, Іван Жданов, Андрій Орел.
У московській поліції підтвердили затримання понад 25 людей, інформує агенція "Інтерфакс". Там повідомили, що учасники демонстрації були затримані за вчинення адміністративних правопорушень під час неузгодженої акції.
За даними правозахисників, деякі із затриманих повідомляють про травми, отримані в результаті дій співробітників поліції. За словами протестувальників, їх били в живіт і по голові, тягнули за волосся. Деякі демонстранти заявляють про підозри на струс мозку і перелом носа.
Раніше учасники мітингу встигли встановити біля будівлі декілька наметів, оскільки планували залишитися біля Московської міської виборчої комісії на ніч. Загалом в демонстрації взяли участь близько тисячі людей, повідомила московська поліція.
Раніше стало відомо, що Мосвиборчком частково забракував підписи, зібрані на підтримку ряду опозиційних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Через це деяким з них не вдалося пройти реєстрацію на виборах.
Під час мітингів проти пенсійної реформи 9 вересня у РФ затримали понад тисячу осіб. Поліцейські застосовували фізичну силу проти демонстрантів. (10.09.2018)
У кількох містах Росії активісти протестують проти закону Держдуми, що на їхню думку, спричинить повну ізоляцію країни від світового інтернету. (10.03.2019)