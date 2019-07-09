У Москві під час протестів затримали десятки людей

У Москві у неділю, 14 липня, під час акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму правоохоронці затримали 38 людей, повідомив портал "ОВД-Інфо". За цією інформацією, силовики пішли у натовп та почали вихоплювати окремих активістів. Серед затриманих - кандидати в депутати Ілля Яшин, Любов Соболь, Іван Жданов, Андрій Орел.

У московській поліції підтвердили затримання понад 25 людей, інформує агенція "Інтерфакс". Там повідомили, що учасники демонстрації були затримані за вчинення адміністративних правопорушень під час неузгодженої акції.

В демонстрації взяли участь близько тисячі людей

За даними правозахисників, деякі із затриманих повідомляють про травми, отримані в результаті дій співробітників поліції. За словами протестувальників, їх били в живіт і по голові, тягнули за волосся. Деякі демонстранти заявляють про підозри на струс мозку і перелом носа.

Біля Московської міської виборчої комісії

Раніше учасники мітингу встигли встановити біля будівлі декілька наметів, оскільки планували залишитися біля Московської міської виборчої комісії на ніч. Загалом в демонстрації взяли участь близько тисячі людей, повідомила московська поліція.

Під час акції протесту

Раніше стало відомо, що Мосвиборчком частково забракував підписи, зібрані на підтримку ряду опозиційних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Через це деяким з них не вдалося пройти реєстрацію на виборах.