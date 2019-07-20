 У Москві під час акції за вільні вибори затримали понад тисячу людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2019

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Новини

У Москві під час акції за вільні вибори затримали понад тисячу людей

Поліція повідомила, що затримала 1074 людини під час акції проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до міської думи Москви. Деякі мітингарі, а також представники ЗМІ, отримали травми.

Затримання одного з учасників акції опозиції в центрі Москви, 27 липня 2019 року

Затримання одного з учасників акції опозиції в центрі Москви, 27 липня 2019 року

У Москві під час акції опозиції проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи в суботу, 27 липня, поліція затримала 1074 людини. "На несанкціонованій акції в центрі столиці за різні правопорушення було затримано 1074 людини. За результатами розгляду щодо них будуть прийняті рішення відповідно до закону", - повідомили в пресслужбі головного управління МВС Росії в Москві, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Тим часом незалежний російський правозахисний медіапортал "ОВД-Инфо" повідомив станом на 21:30 за місцевим часом про 1007 затриманих. Кількість затриманих, за даними сайту, упродовж дня постійно зростала. На сайті також оприлюднено списки затриманих. Повідомляється, що затриманих відпускають після складання протоколів про адмінпорушення. 

Правоохоронці та учасники акції

Правоохоронці та учасники акції

Раніше московська поліція повідомляла, що в акції взяли участь близько 3,5 тисячі людей, а затримали близько 300 людей. Ще перед початком акції поліція затримала незареєстрованих кандидатів до Московської міськдуми Дмитра Гудкова, Юлію Галяміну і Любов Соболь, а також директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова, муніципального депутата Іллю Яшина та інших політиків. Під час акції на Трубній площі були затримані письменник Віктор Шендерович та журналіст "Новой газеты" Ілля Азар. Деяких політиків, зокрема Іллю Яшина, упродовж дня затримували двічі.

Під час акції затримані сотні людей

Під час акції затримані сотні людей

Поліція застосовувала силу під час зачистки центру Москви. Незареєстрований кандидат Костянтин Янкаускас повідомив у Twitter, що під час затримання його били і намагалися душити. Муніципальній депутатці одного з округів Москви Олександрі Парушиній розбили голову. 

На Трубній площі від дій співробітників поліції постраждали фотографиня "Новой газеты" Вікторія Одіссонова, яку вдарили по обличчю, і фотограф Євген Фельдман, який знімав для видання "Медуза", - йому розбили ніс. За словами Фельдмана, постраждав також фотограф Олександр Земляниченко з агентства Associated Press.

Напередодні російські правоохоронці провели низку обшуків у незареєстрованих кандидатів, у тому числі в штабах у Гудкова, Галяміної, Яшина та Соболєва. Також обшуки провели в штабі незареєстрованої кандидатки Любові Соболь та у приміщеннях інших політиків.

Російські поліцейські під час акції протесту

Російські поліцейські під час акції протесту

Нагадаємо, на мітинг "За допуск на вибори" 20 липня у Москві вийшли понад 22 тисяч людей, прихильники опозиційних кандидатів також щодня збираються на Трубній площі. На мітинг біля мерії Москви 27 липня закликав вийти політик Олексій Навальний, якого заарештували на 30 діб. Вибори до Московської міської думи мають відбутися 8 вересня цього року.

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