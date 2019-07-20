У Москві під час акції за вільні вибори затримали близько 600 людей

У Москві під час акції опозиції проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи в суботу, 27 липня, затримано щонайменше 599 людей. Про це повідомляє незалежний російський правозахисний медіапортал "ОВД-Инфо". Кількість затриманих, за даними сайту, постійно зростає. На сайті також оприлюднено списки затриманих.

Правоохоронці та учасники акції

Тим часом у московській поліції стверджують, що в акції взяли участь близько 3,5 тисяч людей. Там повідомили, що через порушення громадського порядку були затримані 295 людей, багато з яких, запевняють у поліції, не є жителями столиці Росії.

Ще перед початком акції поліція затримала незареєстрованих кандидатів до Московської міськдуми Дмитра Гудкова, Юлію Галяміну і Любов Соболь, а також директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова та муніципального депутата Іллю Яшина та інших політиків.

Під час акції затримані сотні людей

Поліція застосовувала силу під час зачистки центру Москви. Незареєстрований кандидат Костянтин Янкаускас повідомив у Twitter, що під час затримання його били і намагалися душити. Муніципальній депутатці одного з округів Москви Олександрі Парушиній розбили голову.

Напередодні російські правоохоронці провели низку обшуків у незареєстрованих кандидатів, у тому числі в штабах у Гудкова, Галяміної, Яшина та Соболєва. Також обшуки провели в штабі незареєстрованої кандидатки Любові Соболь та у приміщеннях інших політиків.

Російські поліцейські під час акції протесту

Нагадаємо, на мітинг "За допуск на вибори" 20 липня у Москві вийшли понад 22 тисяч людей, прихильники опозиційних кандидатів також щодня збираються на Трубній площі. На неузгоджений мітинг біля мерії Москви 27 липня закликав вийти політик Олексій Навальний, якого заарештували на 30 діб. Вибори до Московської міської ради мають відбутися 8 вересня цього року.