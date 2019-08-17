У Москві проходять одиночні пікети, відбулася акція комуністів

Одиночні пікети "за чесні вибори та проти полтичних репресій" проходять у суботу, 17 серпня, у столиці Росії Москві. Така форма протесту пов'язана із тим, що мерія російської столиці не погодила "масові пікети" із кількістю учасників до 50 осіб, а проведення одиночних акцій за російським законодавством не потребує дозволу влади. Також на знак солідарності подібні акції відбуваються і в Санкт-Петербурзі.

За даними інформаційного агентства "Інтерфакс", загалом на пікети вийшли декілька десятків осіб, які почергово змінюють одне одного. Серед учасників акцій - муніципальні депутати, журналісти та громадські діячі, а також кандидати, які не були зареєстровані для участі у виборах до Московської міської думи. Протестувальники тримають у руках плакати, на яких переважно закликають дотримуватися російської конституції та звільнити затриманих під час нещодавніх протестів за звинуваченням в організації масових заворушень.

Учасники одиночних пікетів вимагають звільнити затриманих

Попри заборону масових пікетів опозиції в центрі міста, московська мерія дозволила Комуністичній партії Російської Федерації (КПРФ) проведення 17 серпня мітингу "За чесні та чисті вибори". За даними проєкту "БелыйСчетчик", який займається незалежним підрахунком кількості учасників масових акцій у Росії, мітинг КПРФ зібрав 4,2 тисячі учасників.

Мітинг КПРФ у Москві

Кореспондент DW у Москві повідомляє про велику кількість представників ЗМІ та поліції на вулицях російської столиці. Останні, однак, не втручаються у перебіг акцій протесту, які проходять у спокійній атмосфері.

Тим часом кореспондент DW у Санкт-Петербурзі повідомив про затримання поліцією представниці петербурзького відділення партії "Яблоко" Марії Кожеватової під час проведення нею одиночного пікету.

Нагадаємо, за підсумками кампанії зі збору підписів на підтримку кандидатів у депутати міськдуми Москви окружні виборчі комісії не зареєстрували 57 осіб, більшість з яких - опозиційні кандидати. Вибори заплановані на 8 вересня.

Після цього в Москві пройшли масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів - 14, 20, та 27 липня, а також 3 і 10 серпня. На дві з них - 20 липня та 10 серпня влада дала дозвіл. Щоправда, останній мітинг після свого завершення переріс у "несанкціоновані гуляння" містом в бік адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

На узгоджений мітинг на підтримку незареєстрованих кандидатів 10 серпня, за даними ГУВС Москви, прийшло 20 тисяч осіб. Натомість у проєкті "БелыйСчетчик" повідомили про близько 50 тисяч учасників.

За даними правозахисників, під час останніх трьох акцій протесту силовики провели майже три тисячі затримань.

16 серпня стало відомо, що Слідчий комітет (СК) Росії відмовився проводити перевірку за заявами шести осіб, побитих поліцейськими на акціях 27 липня і 3 серпня. Про це повідомила правозахисна організація "Зона права".

Як зазначили в "Зоні права", в кожній з однотипних відмов, незважаючи на описані факти незаконного застосування насильства з боку співробітників правоохоронних органів, СК вказує на правомірність дій поліцейських.