У Москві проходить мітинг за допуск на місцеві вибори

У центрі Москви у суботу, 20 липня, відбувається мітинг "За допуск на вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Акція погоджена з місцевою владою. Раніше окружні виборчі комісії відмовили представникам опозиції у реєстрації на вибори. Захід організований членами незареєстрованої Лібертаріанської партії Росії.

Як передає некомерційне об'єднання волонтерів "Білий лічильник", на акцію вийшли вже понад 20 тисяч людей. За даними російських ЗМІ, наразі правоохоронці затримали трьох людей.

Вибори до Москміськдуми відбудуться 8 вересня. Документи на реєстрацію до 7 липня здали 290 людей, але Московська міська виборча комісія зареєструвала лише 233 кандидати. Офіційно більшість з них - від партії ЛДПР (45), КПРФ (44) та "Справедливої Росії" (40). Це пов'язано з тим, що члени "Єдиної Росії" реєструвалися як самовисуванці.

Відмови у реєстрації отримали 57 осіб. Більшість з них обіцяли приєднатися до акції, серед них - юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь, глава ради депутатів Красносільського муніципального округу Москви Ілля Яшин і директор ФБК Іван Жданов.