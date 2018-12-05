У Москві померла правозахисниця Людмила Алексєєва

У Москві у суботу, 8 грудня, пішла з життя відома правозахисниця, засновниця Московської Гельсінської групи Людмила Алексєєва. Вона померла на 92-му році життя. Про це повідомив глава Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов. "Останнім часом їй було вже важко справлятися з хворобою, але дух її як завжди був набагато міцнішим від тіла і набагато сильнішим від будь-яких хвороб", - зазначив Федотов. Він назвав смерть Алексєєвої "страшною втратою для всього правозахисного руху Росії".

Людмила Алексєєва народилася в 1927 році в Євпаторії. Вона була учасницею дисидентського руху в СРСР, брала участь у виданні першого в СРСР правозахисного бюлетеня "Хроніка поточних подій". У 1976 році Алексєєва стала однією з засновниць Московської Гельсінської групи, а через рік була змушена емігрувати в США, оскільки їй загрожувало позбавлення волі за розповсюдження самвидаву. Там вона співпрацювала з радіо "Свобода" і "Голос Америки".

У 1993 році вона повернулася в Росію. У травні 1996 року була обрана головою Московської Гельсінської Групи. З листопада 1998 року по листопад 2004 року Людмила Алексєєва була президенткою Міжнародної Гельсінкської Федерації з прав людини.

Вона виступала на підтримку засудженого українського режисера Олега Сенцова та інших українців, які утримуються в російських в'язницях. У травні 2018 року очолювана нею Московська Гельсінська Група закликала російську владу випустити на свободу ув'язнених громадян України. Алексєєва також засуджувала анексію Росією українського Криму. "Це була божевільна витівка з непрорахованими результатами. Ми довго-довго будемо за це розраховуватися, усі", - говорила вона про це в інтерв'ю DW.