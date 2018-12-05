 У Москві померла правозахисниця Людмила Алексєєва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2018

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Новини

У Москві померла правозахисниця Людмила Алексєєва

У Москві померла відома правозахисниця, засновниця Московської Гельсінської групи Людмила Алексєєва. Їй був 91 рік.

Людмила Алексєєва

Людмила Алексєєва

У Москві у суботу, 8 грудня, пішла з життя відома правозахисниця, засновниця Московської Гельсінської групи Людмила Алексєєва. Вона померла на 92-му році життя. Про це повідомив глава Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов. "Останнім часом їй було вже важко справлятися з хворобою, але дух її як завжди був набагато міцнішим від тіла і набагато сильнішим від будь-яких хвороб", - зазначив Федотов. Він назвав смерть Алексєєвої "страшною втратою для всього правозахисного руху Росії".

Людмила Алексєєва народилася в 1927 році в Євпаторії. Вона була учасницею дисидентського руху в СРСР, брала участь у виданні першого в СРСР правозахисного бюлетеня "Хроніка поточних подій". У 1976 році Алексєєва стала однією з засновниць Московської Гельсінської групи, а через рік була змушена емігрувати в США, оскільки їй загрожувало позбавлення волі за розповсюдження самвидаву. Там вона співпрацювала з радіо "Свобода" і "Голос Америки".

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Федеральний президент Німеччини Йоахім Ґаук провів зустріч з очільницею Московської Гельсінської групи Людмилою Алексєєвою. Під час зустрічі обговорювався стан захисту прав людини в Росії. (30.05.2016)

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У 1993 році вона повернулася в Росію. У травні 1996 року була обрана головою Московської Гельсінської Групи. З листопада 1998 року по листопад 2004 року Людмила Алексєєва була президенткою Міжнародної Гельсінкської Федерації з прав людини.

Вона виступала на підтримку засудженого українського режисера Олега Сенцова та інших українців, які утримуються в російських в'язницях. У травні 2018 року очолювана нею Московська Гельсінська Група закликала російську владу випустити на свободу ув'язнених громадян України. Алексєєва також засуджувала анексію Росією українського Криму. "Це була божевільна витівка з непрорахованими результатами. Ми довго-довго будемо за це розраховуватися, усі", - говорила вона про це в інтерв'ю DW.

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Людмила Алексєєва про права людини в РФ (30.05.2016)

Аудіо й відео до теми

Людмила Алексєєва про права людини в РФ (30.05.2016)  

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