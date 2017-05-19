 У Москві обцяють нормалізувати ситуацію з нафтою у ″Дружбі″ в першій половині травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

У Москві обцяють нормалізувати ситуацію з нафтою у "Дружбі" в першій половині травня

Ситуація із нафтою в нафтопроводі "Дружба" буде нормалізована в першій половині травня, запенив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Нафтопровід Дружба у Брянській області Росії

Нафтопровід "Дружба" у Брянській області Росії

У Росії очікують, що ситуація з постачанням нафти нафтопроводом "Дружба" буде нормалізована в першій половині травня шляхом очистки по одній нитці на кожному з основних експортних для РФ напрямків. Про це у вівторок, 7 травня, заявив на засіданні російського уряду міністр енергетики РФ Олексадр Новак.

"4 травня з випередженням плану на два дні кондиційна нафта надійшла на Мозирський нафтопереробний завод у Білорусі, 6 травня почалося прокачування нафти в бік вузла обліку "Броди" для постачання європейським споживачам. У найближчий чам очікуємо погодження на прокачування нафти в бік Польщі. Також триває прокачування кондиційної нафти в бік порту Усть-Луга, і очікуємо її надходження в порт вранці 8 травня", - цитує російського міністра агентство "Інтерфакс".

За словами Новака, компанія "Транснефть" тепер щодня контролює показники вмісту хлорорганічних сполук у нафті. "Два раунди переговорів провели ми з партнерами з Республіки Білорусь, України, Польщі, Словаччини, Угорщини. Була узгоджена дорожня карта з ліквідації наслідків", - повідомив міністр.

Нафтопровід Дружба та відгалуження від нього

Нафтопровід "Дружба" та відгалуження від нього

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Через забруднення російської нафти Польща перекрила кран нафтогону "Дружба". Тепер у цій країні, а також у Німеччині, бояться дорожнечі пального. Але найбільші наслідки відчуває Білорусь. (26.04.2019)

"Укртранснафта" припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди", оскільки сировина не відповідає якісним показникам. Прокачування російської нафти припинили також Польща, ФРН та Словаччина. (26.04.2019)

Нагадаємо, що пізно увечері 19 квітня концерн "Белнафтохим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить нафтогоном "Дружба" з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті марки Urals, що надходить нафтопроводом "Гомельтранснафта Дружба", перевищує "в десятки разів граничні значення за стандартом". 

24 квітня постачання нафти "Дружбою" перекрила Польща, а днем пізніше була перекрита і друга гілка - через Україну і Словаччину. У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

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