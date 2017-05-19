У Москві обцяють нормалізувати ситуацію з нафтою у "Дружбі" в першій половині травня

У Росії очікують, що ситуація з постачанням нафти нафтопроводом "Дружба" буде нормалізована в першій половині травня шляхом очистки по одній нитці на кожному з основних експортних для РФ напрямків. Про це у вівторок, 7 травня, заявив на засіданні російського уряду міністр енергетики РФ Олексадр Новак.

"4 травня з випередженням плану на два дні кондиційна нафта надійшла на Мозирський нафтопереробний завод у Білорусі, 6 травня почалося прокачування нафти в бік вузла обліку "Броди" для постачання європейським споживачам. У найближчий чам очікуємо погодження на прокачування нафти в бік Польщі. Також триває прокачування кондиційної нафти в бік порту Усть-Луга, і очікуємо її надходження в порт вранці 8 травня", - цитує російського міністра агентство "Інтерфакс".

За словами Новака, компанія "Транснефть" тепер щодня контролює показники вмісту хлорорганічних сполук у нафті. "Два раунди переговорів провели ми з партнерами з Республіки Білорусь, України, Польщі, Словаччини, Угорщини. Була узгоджена дорожня карта з ліквідації наслідків", - повідомив міністр.

Нафтопровід "Дружба" та відгалуження від нього

Нагадаємо, що пізно увечері 19 квітня концерн "Белнафтохим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить нафтогоном "Дружба" з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті марки Urals, що надходить нафтопроводом "Гомельтранснафта Дружба", перевищує "в десятки разів граничні значення за стандартом".

24 квітня постачання нафти "Дружбою" перекрила Польща, а днем пізніше була перекрита і друга гілка - через Україну і Словаччину. У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.