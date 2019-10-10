У Москві назвали передумови для саміту "нормандської четвірки"

Керівництво РФ розглядає зрушення в процесі розведення сил у населених пунктах Золоте та Петрівське як передумову проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України. Про це в четвер, 10 жовтня, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков під час пресконфренції у Москві.

"Не досягнуто ще однієї домовленості, яку було погоджено на попередніх самітах у Парижі та Берліні у 2015-2016 роках - щодо розведення сил у населених пунктах Золоте і Петрівське", - сказав Ушаков журналістам, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Москва звинувачує Київ

Крім того, помічник Путіна звинуватив українську сторону в зволіканні з розведенням сил. "Українська сторона вчора під надуманим приводом про порушення режиму припинення вогню не розпочала практичне розведення", - заявив Ушаков.

Водночас він висловив сподівання, що "процес зрушиться з мертвої точки". "І після цього можна буде більш конкретно говорити про терміни проведення саміту в "нормандському форматі", - сказав Ушаков.

Представник російського президента також дав зрозуміти, що "саміт заради саміту не потрібен, а потрібні конкретні результати щодо реалізації мінських угод". Російська сторона готова до саміту, додав він, але в залежності від зазначених вище рішень, пояснив Ушаков.

Київ вимагає припинити провокації

Натомість президент України Володимир Зеленський наголосив, що умовою для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" є розведення сил на ділянках зіткнення сторін на Донбасі в Золотому та Петрівському, але цей процес не відбувається через обстріли, які фіксують спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

"Це умова. Якщо не буде розведення сил, зустрічі не буде", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в перерві пресмарафону в четвер у Києві, коментуючи слова помічника президента РФ Юрія Ушакова. У відповідь на звинувачення, що українська сторона "під надуманим приводом" не розпочала розведення, Зеленський сказав: "Обстріли фіксує ОБСЄ. Що ми можемо надумати?".

Міністр оборони України Андрій Загороднюк раніше цього ж дня заявив, що жодного розведення сил на Донбасі не буде, доки в цьому регіоні не припиняться провокації та стрілянина.

"Ми не можемо говорити про розведення, доки не настане тиша, коли перестануть стріляти, й коли ми побачимо, що розведення відбувається з двох сторін, тому що воно має бути дзеркальним. Тоді ми можемо проводити цей процес", - сказав Загороднюк журналістам у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами українського міністра оборони, провокації в місці можливого розведення сил фіксують постійно. Тож Київ має побачити "бажання" іншої сторони проводити це розведення, додав Загороднюк.