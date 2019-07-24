У Москві з затримань почалась акція за вільні вибори у Мосміськдуму

У Москві біля будівлі мерії у суботу, 27 липня, проходить акція проти недопуску незалежних кандидатів на вибори у Московську міську думу. Ще до початку заходу поліція почала здійснювати масові затримання. Станом на 14.30 за московським часом, затримано понад 200 учасників акції, повідомляє незалжений російський правозахисний медіа-портал "ОВД-інфо".

Вранці 27 липня російська поліція затримала незареєстрованого кандидата в Московську міськдуму, колишнього депутата Держдуми Дмитра Гудкова, повідомляє сайт "Медуза". За словами Гудкова, правоохоронні органи зупинили його машину за п'ять кілометрів від МКАД, коли він з дружиною повертався у Москву з дачі.

Поліція також затримала ще двох незалежних і незареєстрованих кандидаток на вибори у Мосміськдуму Юлію Галяміну і Любов Соболь.

Крім того, вранці у суботу був затриманий директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, а в ніч на 27 липня - муніципальний депутат Ілля Яшин.

Напередодні російські правоохоронці провели низку обшуків у незареєстрованих кандидатів, у тому числі в штабах у Гудкова, Галяміної, Яшина та Соболєва. Також обшуки провели в штабі незареєстрованої кандидатки Любові Соболь. Співробітники Слідчого комітету Росії обшукали й квартири батьків політика Костянтина Янкаускаса та бабусі зареєстрованого кандидата Дмитра Клочкова.

Нагадаємо, на мітинг "За допуск на вибори" 20 липня у Москві вийшли понад 22 тисяч людей, прихильники опозиційних кандидатів також щодня збираються на Трубній площі. 27 липня має відбутись неузгоджений мітинг біля мерії Москви, за заклики вийти на нього політик Олексій Навальний заарештований на 30 діб.

Вибори до Московської міської ради мають відбутися 8 вересня цього року.