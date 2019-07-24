 У Москві за добу заарештували 40 і оштрафували 79 учасників акції протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Новини

У Москві за добу заарештували 40 і оштрафували 79 учасників акції протесту

У РФ за день 29 липня московські суди ухвалили близько 120 обвинувальних вироків стосовно учасників несанкціонованої акції протесту 27 липня. Всього було затримано понад 1300 осіб.

Затримання під час акції протесту 27 липня в Москві

Затримання під час акції протесту 27 липня в Москві

В Росії у понеділок, 29 червня, московські суди заарештували 40 демонстрантів, затриманих під час акції протесту 27 липня. 39 чоловіків і одну жінку засудили до адміністративного арешту строком від трьох до 30 діб. Серед заарештованих - кандидати в депутати московської міськдуми Ілля Яшин, Іван Жданов, Олександр Соловйов, Костянтин Янкаускас, політик Володимир Мілов. Списки оприлюднив правозахисний медіапроект "ОВД-Інфо". За його даними, 79 осіб оштрафували на загальну суму майже півтора мільйони рублів (понад 500 тисяч гривень).

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Затримання понад тисячі осіб на мітингу опозиції в Москві і невиправдане застосування сили проти мирних демонстрантів порушують права на свободу зібрань і думок, заявили в Брюсселі. (28.07.2019)

Біля будівлі московської мерії відбувається акція проти недопуску незалежних кандидатів на вибори у Мосміськдуму. Поліція здійснила масові арешти, затримані також незалежні кандидати Дмитро Гудков та Юлія Галяміна. (27.07.2019)

Всього на несанкціонованій акції протесту 27 липня затримали понад 1300 осіб. Під час затримання співробітники російського спецназу і Росгвардіі діяли жорстоко, били мирних демонстрантів кийками. Кілька десятків людей постраждали. На ранок наступного дня не менше 700 затриманих відпустили, як мінімум 265 осіб провели у відділеннях поліції дві ночі.

Акція протесту в Москві

27 липня в столиці Росії відбулася неузгоджена з владою акція протесту проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Тисячі демонстрантів вимагали, щоб міськвиборчком скасував рішення про визнання недійсними сотень підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах.

Глава Ради з прав людини (РПЛ) при президенті Росії Михайло Федотов розкритикував поведінку силовиків, зокрема "дуже грубі" дії поліцейських. Водночас він висловив невдоволення і діями лідерів опозиції. Федотов заявив, що РПЛ підготує і представить президенту РФ Володимиру Путіну спеціальну доповідь про події в Москві 27 липня. За його словами, це станеться до кінця року, до чергової зустрічі з главою російської держави, яка зазвичай проходить в грудні.

Масові затримання і невідповідність вжитих щодо демонстрантів заходів засудили у Німеччині, Євросоюзі і США.

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