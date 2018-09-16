 У Москві затримали кореспондента ″Медузи″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Новини

У Москві затримали кореспондента "Медузи"

У "Медузі" вважають, що переслідування Івана Голунова пов'язане з його професійною діяльністю. Московська поліція заявляє про вилучені у журналіста наркотики.

Russland | Polizisten in Moskau (picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova)

У Москві співробітники поліції затримали кореспондента інтернет-видання "Медуза" Івана Голунова і заявили, що підозрюють його в спробі збуту наркотиків. Журналіст встиг повідомити через друзів, що йому підкинули два пакети з невідомою речовиною, поінформувала редакція видання, що базується в Ризі, у п'ятницю, 7 червня.

За даними видання, при затриманні Голунову не дозволили скористатися телефоном і викликати адвоката. Крім того, під час затримання у відділенні поліції журналіста побили. Пізніше правоохоронці відмовили журналістові і його адвокату в проханні взяти на експертизу змиви рук і зрізи нігтів для визначення можливого контакту з наркотиками. Голунову також відмовили у виклику швидкої допомоги, яка б могла зафіксувати побої, вказується далі в заяві генерального директора "Медузи" Галини Тимченко і головного редактора Івана Колпакова.

Порушено кримінальну справу

У прес-службі московської поліції "Інтерфаксу" повідомили про затримання 36-річного жителя столиці, у якого виявлено п'ять пакетів з порошкоподібною речовиною. За місцем його проживання, згідно з цими даними, знайдені ще три пакети і згорток з аналогічною речовиною і ваги. Експертиза показала, що вилучена при особистому огляді речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, заявили в поліції. Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статтею за незаконне виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів.

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В "Медузі" Голунова називають "одним з найвідоміших журналістів-розслідувачів Росії" і вказують на його матеріали про родичів віце-мера Москви Петра Бірюкова, переділ ринку похоронних послуг, а також останню статтю про те, як "чорні кредитори" відбирають житло у боржників. Редакція переконана у невинуватості кореспондента і припустила, що його "переслідують через його журналістську діяльність".

"Ми всі впевнені на 100 відсотків, що наркотики, виявлені у Івана при собі і вдома, були йому підкинуті. Іван ніколи не вживав їх і вже тим більше не розповсюджував", - заявив Іван Колпаков.

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