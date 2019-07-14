 У Москві заарештували Навального та провели обшуки в інших опозиціонерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

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Новини

У Москві заарештували Навального та провели обшуки в інших опозиціонерів

Олексія Навального звинуватили у повторному порушенні правил проведення мітингу та присудили 30 діб адмінарешту.

Олексій Навальний у суді

Олексій Навальний у суді

Симонівський районний суд Москви у середу, 24 липня, присудив опозиційному політику, голові Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному 30 діб адміністративного арешту. Як повідомила прессекретарка російського опозиціонера Кіра Ярмиш, на нього був складений протокол за фактом повторного порушення правил проведення мітингу через акцію на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму, яка має відбутись в Москві 27 липня.

Сам Навальний повідомив в своєму Twitter, що це "був кращий суд з тих, в яких йому довелося брати участь". Наприклад, як доказ провини опозиційного політика поліція доклала відео, на якому відображався не виступ Навального на узгодженому мітингу, де він закликав 27 липня прийти на акцію до мерії Москви, а момент ранкового затримання політика.

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Російського опозиціонера Олексія Навального визнали винним у порушенні правил участі в несанкціонованій ході на підтримку журналіста Івана Голунова й засудили до 10 діб. (01.07.2019)

Після ухвалення судом рішення Навальний виступив із закликом взяти активну участь в акції 27 липня.

24 липня також був затриманий координатор московського штабу Навального Олег Степанов. Хорошевський районний суд Москви засудив Степанова за пост у соціальній мережі Facebook зі словами "Повернемо право на вибори", а також датою і місцем проведення акції 27 липня, до 8 діб адміністративного арешту.

Ввечері 24 липня співробітники московської поліції також провели обшуки в опозиціонера Дмитра Гудкова і директора Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Івана Жданова. Після закінчення обшуку Гудков повідомив журналістам, що його викликали на ранок 25 липня в Слідчий комітет РФ по Москві як свідка у справі про перешкоджання роботи Мосміськвиборчкому.

Також поліція ввечері обшукала житло муніципального депутата району Мітіно Миколи Баландіна і кандидата в Мосміськдуму Олександра Соловйова. Ще двоє кандидатів в міську думу Москви - Юлія Галямін і Любов Соболь - викликані на допит до Слідчого комітету.

Кризова ситуація в Москві виникла в зв'язку з відмовою Мосміськвиборчкому зареєструвати низку опозиційних політиків кандидатами в депутати Мосміськдуми. Напередодні у Центральній виборчій комісії РФ відбулася зустріч кандидатів, які отримали відмову в реєстрації, з головою ЦВК Еллою Памфіловою, на якій опозиційні політики розповіли про низку випадків, які, на їхню думку, порушують виборче законодавство.

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