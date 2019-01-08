У Москві допускають обмін українських моряків

Москва може в цьому році обміняти затриманих у Керченській протоці українських моряків, повідомило у п'ятницю, 11 січня, російське видання "Известия" з посиланням на високопоставлене джерело у російських дипломатичних колах. Неназваний співрозмовник видання зазначив, що багато що залежатиме від української сторони і того, наскільки Київ буде готовий "до конкретних домовленостей".

Співрозмовник видання також додав, що наразі обмін неможливий, бо моряки, вважають в Москві, не є військовополоненими. "Треба дочекатися рішення суду, після чого можна розмовляти про обмін. В українських в'язницях сидить досить багато росіян, яких треба визволяти", - зазначив співрозмовник, додавши, що "до виборів в Україні це навряд чи можливо, оскільки (президент України - Ред.) Петро Порошенко відразу почне видавати це за свою перемогу", цитує інформагенція "Інтерфакс".

На початку грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що питання про обмін українських моряків поки не стоїть на порядку денному, оскільки триває слідство.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", які прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Екіпаж суден - 24-х українських моряків - затримали. Суд у анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Затриманих перевели в Москву. Згодом усі вони назвали себе військовополоненими й відмовилися свідчити.

В ЄС неодноразово вимагали від Росії звільнити затриманих моряків та повернути Україні захоплені судна.