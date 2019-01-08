 У Москві допускають обмін українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

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Новини

У Москві допускають обмін українських моряків

РФ може обміняти затриманих у Керченській протоці українських моряків на російських в'язнів в Україні, пише видання "Известия" з посиланням на дипломата РФ. Обмін, однак, може відбутися вже після виборів в Україні.

Один із заарештованих українських моряків, 27 листопада 2018 року

Один із заарештованих українських моряків, 27 листопада 2018 року

Москва може в цьому році обміняти затриманих у Керченській протоці українських моряків, повідомило у п'ятницю, 11 січня, російське видання "Известия" з посиланням на високопоставлене джерело у російських дипломатичних колах. Неназваний співрозмовник видання зазначив, що багато що залежатиме від української сторони і того, наскільки Київ буде готовий "до конкретних домовленостей".

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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова поїде до Москви й намагатиметься зустрітися з українськими моряками, яких утримують у СІЗО. (10.01.2019)

Двоє останніх моряків із захоплених Росією українських кораблів назвали себе військовополоненими, повідомив адвокат Микола полозов. Росія відмовляється визнавати за ними цей статус. (27.12.2018)

Євросоюз закликав Москву негайно звільнити всіх незаконно затриманих українців. Зокрема екіпаж суден, захоплених у Керченській протоці, а також Павла Гриба та кримськотатарського активіста Едема Бекірова. (10.01.2019)

Співрозмовник видання також додав, що наразі обмін неможливий, бо моряки, вважають в Москві, не є військовополоненими. "Треба дочекатися рішення суду, після чого можна розмовляти про обмін. В українських в'язницях сидить досить багато росіян, яких треба визволяти", - зазначив співрозмовник, додавши, що "до виборів в Україні це навряд чи можливо, оскільки (президент України - Ред.) Петро Порошенко відразу почне видавати це за свою перемогу", цитує  інформагенція "Інтерфакс".

На початку грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що питання про обмін українських моряків поки не стоїть на порядку денному, оскільки триває слідство.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", які прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Екіпаж суден - 24-х українських моряків - затримали. Суд у анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Затриманих перевели в Москву. Згодом усі вони назвали себе військовополоненими й відмовилися свідчити.

В ЄС неодноразово вимагали від Росії звільнити затриманих моряків та повернути Україні захоплені судна.

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Українські моряки в ув'язненні РФ: без допуску адвоката та волонтерів (06.12.2018)

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