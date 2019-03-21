 У Москві відпустили затриманих кримських татар, їм загрожують штрафи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2019

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Новини

У Москві відпустили затриманих кримських татар, їм загрожують штрафи

У Москві відпустили декілька десятків кримських татар, яких напередодні затримали під час акції протесту під Верховним судом РФ.

У Москві відпустили затриманих кримських татар

У Москві відпустили затриманих кримських татар

У столиці Росії Москві ввечері у четвер, 11 липня, відпустили раніше затриманих декілька десятків кримських татар. Усі вони були затримані, коли прийшли під Верховний суд РФ, щоб підтримати своїх співвічизників під час слухання апеляції у справі організації "Хізб-ут-Тахрір", повідомляє громадська організація "Кримська солідарність".

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Понад 50 кримських татар було затримано під час акції протесту в Москві, повідомляють адвокати і правозахисники. (11.07.2019)

Міністерство закордонних справ України наполягає, що міжнародна спільнота має посилити санкційний тиск на Росію через затриманих у Москві кримських татар. (11.07.2019)

За інформацією правозахисників, на всіх затриманих склали адміністративні протоколи про адміністративні порушення (порушення встановленого порядку організації мітингу). Затриманим загрожує штраф від 10 тисяч до 20 тисяч рублів. 29 липня повинні відбутися судові засідання за цими протоколами.

Як повідомлялось, 11 липня поліція затримала кілька десятків кримських татар у Москві. Затримані брали участь в акції протесту під будівлею Верховного суду РФ, який розглядав апеляцію у справі членів організації "Хізб-ут-Тахрір". МЗС України закликало негайно звільнити кримських татар.

Раніше в рамках цієї справи суд РФ ув'язнив Енвера Мамутова до 17 років в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1,5 роки, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов отримали по дев'ять років позбавлення волі. 

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