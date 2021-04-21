 У Москві відбувся військовий парад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Москві відбувся військовий парад

У параді на Красній площі взяли участь понад 12 тисяч російських військових та 190 одиниць військової техніки, включно з пусковими установками для балістичних ракет.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час військового параду з нагоди Дня перемоги у Москві

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час військового параду 9 травня у Москві

У Москві у неділю, 9 травня, відбувся традиційний військовий парад, присвячений 76-й річниці перемоги у Другій світовій війні.

Участь в параді на Красній площі взяли понад 12 тисяч військовослужбовців, понад 190 одиниць військової техніки, включно із пусковими установками міжконтинентальних балістичних ракет. Також планується проліт 76 військових літаків.

Читайте також: Парад по-північнокорейськи - чим має намір здивувати світ Кім Чен Ин

Путін знову говорив про "радянський народ"

Виступаючи на параді, російський президент Володимир Путін заявив, що перемогу над нацистською Німеччиною здобув "саме радянський народ", до того ж самостійно: "У найважчий час війни, у вирішальних битвах, визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був один на багатотрудному, героїчному і жертовному шляху до перемоги".

Водночас він не згадав про участь у війні союзників колишнього СРСР в антигітлерівській коаліції.

Путін також заявив, що "Росія буде твердо захищати національні інтереси, забезпечувати безпеку нашого народу". 

Читайте також: Ніхто не може "приватизувати" перемогу над нацизмом - Зеленський

З-за кордону приїхав тільки Рахмон

З лідерів закордонних держав для участі у військовому параді, за інформацією видання Asia-Plus, в Москву був запрошений тільки президент Таджикистану Емомалі Рахмон - як чинний голова Ради колективної безпеки ОДКБ. Після завершення параду Путін і Рахмон поклали вінки до могили невідомого солдата.

Військові паради до Дня перемоги, не такі великі, як в Москві, відбулися і в інших містах РФ. А також і в анексованому Росією українському Криму

Дивитись відео 02:28

Хроніка капітуляції: як завершилася Друга світова війна (08.05.2020)

Також за темою

Russland Moskau | Präsident Putin Rede an die Nation

Коментар: Путін перетворив Росію на Мауглі, а Захід - на Шерхана 21.04.2021

Послання Путіна Федеральним зборам не принесло сюрпризів у зовнішній політиці. Путін сподівається, що Захід дасть йому спокій, але боїться, що той самий Захід замислює його повалити, пише Костянтин Еггерт.

Russland Militärparade Putin Rede

Путін вирішив провести військовий парад до Дня перемоги 24 червня 26.05.2020

Цьогорічний парад до Дня перемоги у Москві відбудеться 24 червня - того ж дня, що й парад в 1945 році, розпорядився президент РФ Володимир Путін. Парад 9 травня не проводили через пандемію COVID-19.

Russland Moskau Siegesparade 2020

У Москві відбувся перенесений військовий парад до Дня перемоги 24.06.2020

Перенесений через коронавірус цьогорічний парад до Дня перемоги у Москві відбувся того ж дня, що й парад в 1945 році. До Москви прибули лише кілька іноземних лідерів.

Реклама

Докладно

Берлін, травень 1945 року

Останні дні гітлерівської Німеччини очима німців

Що робили, думали, чого боялися й очікували німці на початку травня 1945 року? Ось свідчення очевидців.  

МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.  