У Москві відбувся військовий парад

У Москві у неділю, 9 травня, відбувся традиційний військовий парад, присвячений 76-й річниці перемоги у Другій світовій війні.

Участь в параді на Красній площі взяли понад 12 тисяч військовослужбовців, понад 190 одиниць військової техніки, включно із пусковими установками міжконтинентальних балістичних ракет. Також планується проліт 76 військових літаків.

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Путін знову говорив про "радянський народ"

Виступаючи на параді, російський президент Володимир Путін заявив, що перемогу над нацистською Німеччиною здобув "саме радянський народ", до того ж самостійно: "У найважчий час війни, у вирішальних битвах, визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був один на багатотрудному, героїчному і жертовному шляху до перемоги".

Водночас він не згадав про участь у війні союзників колишнього СРСР в антигітлерівській коаліції.

Путін також заявив, що "Росія буде твердо захищати національні інтереси, забезпечувати безпеку нашого народу".

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З-за кордону приїхав тільки Рахмон

З лідерів закордонних держав для участі у військовому параді, за інформацією видання Asia-Plus, в Москву був запрошений тільки президент Таджикистану Емомалі Рахмон - як чинний голова Ради колективної безпеки ОДКБ. Після завершення параду Путін і Рахмон поклали вінки до могили невідомого солдата.

Військові паради до Дня перемоги, не такі великі, як в Москві, відбулися і в інших містах РФ. А також і в анексованому Росією українському Криму.