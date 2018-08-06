 У Москві активісту дали чотири роки за порушення правил проведення акцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

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Новини

У Москві активісту дали чотири роки за порушення правил проведення акцій

Костянтина Котова засудили за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Його кілька разів затримували за участь у різних протестах.

Костянтин Котов

Костянтин Котов

Суд Тверського району Москви в четвер, 5 вересня, засудив до чотирьох років колонії загального режиму активіста Костянтина Котова, визнавши його винним у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів. Раніше прокурор вимагав для обвинуваченого 4,5 роки колонії.

Захист наполягав на тому, що участь Котова в акціях не становила загрози заподіяння шкоди здоров'ю громадян, громадському порядку і безпеці. Суддя заявив, що ці доводи спростовуються іншими доказами у справі. Підставою для притягнення до кримінальної відповідальності є те, що Котов скоїв правопорушення після того, як уже притягувався до адміністративної відповідальності, наголосив він. Після оголошення вироку слухачі в залі почали шуміти, вигукуючи "Ганьба!" та інші гасла, передає портал "Медизона". Пристави жорстко вивели із залу всіх тих, хто кричав.

В останньому слові Котов, який не визнав провину, заявив: "Судять не мене, а право на свободу слова і свободу зібрань. Немає незалежних партій, немає чесних виборів, залишається один вихід - йти на вулицю і там прокричати свої вимоги. Але навіть це не дозволяють".

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Котов був затриманий 12 серпня, розслідування справи зайняло лише три дні, а на ознайомлення з матеріалами Котову і його захисту дали 72 години. У травні Котов був заарештований на п'ять діб за акцію на підтримку обвинувачених у справі "Нового величия", в червні - оштрафований на 15 тисяч рублів через мітинг на підтримку журналіста Івана Голунова. Котова затримували також 10 серпня біля будівлі адміністрації президента РФ у Москві. Він також брав участь в акціях на підтримку українських політв'язнів, кримських татар, військовополонених моряків.

Стаття про неодноразове порушення правил проведення мітингів з'явилася в Кримінальному кодексі Росії в 2014 році і стала відомою як "дадінська" за іменем першого засудженого за нею - активіста Ільдара Дадіна. Костянтин Котов став другим засудженим за цією статтею.

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