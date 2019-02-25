У Молдові наклав на себе руки один з соратників олігарха-втікача Плахотнюка

У Молдові вкоротив собі віку відомий бізнесмен Юрій Лункашу, який вважався одним із найближчих соратників молдовського олігарха Володимира Плахотнюка. Про самогубство Лункашу повідомили в неділю, 18 серпня, в пресслужбі поліції столиці Молдови Кишинева, передає агенція новин "Інтерфакс".

Згідно з даними правоохоронців, Лункашу знайшли мертвим напередодні ввечері з вогнепальним пораненням голови. Його тіло виявили на трасі R-6, про що в поліцію повідомила особа, котра зателефонувала за номером 112. За словами очевидця, Лункашу вистрелив сам собі в голову й помер на місці. Причина самогубства поки невідома.

У Молдові дозволено зберігання та носіння зброї. У держреєстрі зброї Лункашу фігурує як власник шести одиниць вогнепальної зброї, уточнює "Інтерфакс".

Відомо, що Юрій Лункашу є одним з ділових партнерів і близьким другом колишнього лідера Демократичної партії Молдови, олігарха Плахотнюка. Він також одружений на одній із сестер Плахотнюка. Лункашу був засновником кількох компаній, що займаються бізнесом у сфері будівництва, виготовлення меблів та торгівлею цигарками. Крім того, йому належало чимало об'єктів нерухомості.

Плахотнюк втік з Молдови ввечері 14 липня, відразу після зміни влади в країні. Пізніше він подав у відставку з посади голови Демократичної партії, котра перейшла в опозицію, і склав депутатський мандат.