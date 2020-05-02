 У Молдові коронавірусом заразилися вже понад 4 тисячі осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2020

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Новини

У Молдові коронавірусом заразилися вже понад 4 тисячі осіб

Кількість заражених коронавірусом у Молдові перевищила 4 тисячі осіб. З них понад тисяча - медичні працівники. Померли від COVID-19 124 жителі країни.

Порожні вулиці Кишинева під час карантину

Порожні вулиці Кишинева під час карантину

Кількість заражених  коронавірусом  в Молдові перевищила чотири тисячі людей, повідомила в суботу, 2 травня, міністерка праці, соціального захисту і сім'ї Віоріка Думбревяну.

"Сьогодні проведено 371 тест на COVID-19. Виявлено 72 нових випадків інфікування. Загалом, 4052 людини в Молдові були заражені COVID-19. З них 1334 вилікувалися, 124 померли. Нині маємо 2594 активних випадків", - цитує міністерку агентство "Інтерфакс".

Думбревяну повідомила також, що з 72 нових випадків, зареєстрованих у суботу, 13 - серед медичних працівників. Загалом кількість заражених медпрацівників становить 1018 осіб, 313 із них вилікувалися, шестеро людей померли.

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Молдові введено режим надзвичайного стану, який діє з 17 березня до 15 травня, сім населених пунктів - три міста і чотири великих села - заблоковані військовими і карабінерами в зв'язку з оголошеним там повним карантином.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок суботи, 2 травня, зафіксовано 11411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє міністерство охорони здоров'я. З цієї кількості випадків - 279 летальних, 1498 пацієнтів (з них 335 медиків) одужали.

Дивитись відео 04:19

Коронавірус і громадянські свободи: права людини в небезпеці? (17.04.2020)

  • Кіт на даху автомобіля в Лісабоні

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Гладити чи не гладити - ось у чому питання

    Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.

  • Організм котів швидко виробляє антитіла до коронавірусу

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Не хвилюйтеся передчасно!

    Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.

  • В організмі собаки коронавірус майже не розмножується

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Собак виправдали

    На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!

  • Вигулювання свині й собаки у Римі

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Хто кого тут може заразити?

    Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.

  • Тхір

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Тхір на карантині

    Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.

  • Продавець курей з Уханю

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи становлять небезпеку кури?

    Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.

  • Малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку заразилася коронавірусом від людини

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Коли небезпеку становить людина

    Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.

  • Водяний кажан

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?

    Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?

  • Панголін

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи все ж таки даний підозрюваний?

    Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук


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