У Молдові коронавірусом заразилися вже понад 4 тисячі осіб

Кількість заражених коронавірусом в Молдові перевищила чотири тисячі людей, повідомила в суботу, 2 травня, міністерка праці, соціального захисту і сім'ї Віоріка Думбревяну.

"Сьогодні проведено 371 тест на COVID-19. Виявлено 72 нових випадків інфікування. Загалом, 4052 людини в Молдові були заражені COVID-19. З них 1334 вилікувалися, 124 померли. Нині маємо 2594 активних випадків", - цитує міністерку агентство "Інтерфакс".

Думбревяну повідомила також, що з 72 нових випадків, зареєстрованих у суботу, 13 - серед медичних працівників. Загалом кількість заражених медпрацівників становить 1018 осіб, 313 із них вилікувалися, шестеро людей померли.

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Молдові введено режим надзвичайного стану, який діє з 17 березня до 15 травня, сім населених пунктів - три міста і чотири великих села - заблоковані військовими і карабінерами в зв'язку з оголошеним там повним карантином.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок суботи, 2 травня, зафіксовано 11411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє міністерство охорони здоров'я. З цієї кількості випадків - 279 летальних, 1498 пацієнтів (з них 335 медиків) одужали.

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