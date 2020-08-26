У МОЗ України пояснили, як школи працюватимуть під час карантину

Міністерство охорони здоров'я України запроваджує низку протиепідемічних заходів для безпечного навчання учнів та студентів, а також роботи працівників навчальних закладів під час освітнього процесу.

Про це у четвер, 27 серпня, під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляється на сайті МОЗ.

"Ми рекомендуємо максимально обмежити пересування учнів між навчальними класами/аудиторіями, використовувати всі входи й виходи та розробити спеціальні маршрути для уникнення скупчень дітей. Також рекомендовано проводити уроки з інтервалом у 15 хвилин", - розповів Степанов.

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За словами керівника МОЗ України, учні або студенти, в яких під час навчання виявлять ознаки захворювання, повинні будуть одягнути маску, їх ізолюють в окремому приміщенні. Після цього інформують батьків, і буде ухвалюватися узгоджене рішення про транспортування дитини у медичний заклад. Приміщення, де перебував хворий, треба буде ретельно провітрити та дезінфікувати.

"Якщо в класі є підтверджений випадок захворювання на COVID-19 в одного з учнів чи студентів, весь клас або група йде на самоізоляцію. Таке рішення ухвалює епідеміолог на основі епідеміологічного дослідження", - зазначили в МОЗ.

Степанов також повідомив, що у шкільних їдальнях заборонено організовувати харчування дітей за принципом "шведського столу" та самообслуговування, а навчальний заклад повинен скласти графік годування та забезпечити дистанцію в 1,5 метра між столами. За столом одночасно зможуть перебувати не більше чотирьох учнів або студентів.

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У МОЗ зауважили, що "працівники їдалень повинні працювати в захисних масках і одноразових рукавичках. Працівники, які видають страви, зобов'язані використовувати захисні окуляри або щитки. Адміністрація навчального закладу має скласти розклад харчування для різних класів, щоб уникнути скупчень у приміщенні".

Усі ці правила діють як для середніх шкіл, так і для вишів, уточнили в українському міністерстві.

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