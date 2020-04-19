У МОЗ України пояснили зростання кількості випадків COVID-19

Відвідування церков у Вербну неділю (12 квітня) стало однією з причин зростання захворюваності на COVID-19 в Україні. Про це повідомив на брифінгу в неділю, 19 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зростання виявлених захворювань за попередні дні зумовлене, зокрема, тим, що, на жаль, мало хто дотримувався наших рекомендацій щодо того, щоб залишитися вдома на Вербну неділю і не відвідувати богослужіння", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Степанов зазначив: "На четвертий-п'ятий день після того, як люди інфікувалися, ми одразу побачили зростання захворюваності на COVID-19".

Ще одна причина, за словами урядовця, - більше число ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, які провели останніми днями в Україні. Степанов повідомив, що, зокрема, за добу 18 квітня було проведено 4695 тестів.

Як повідомлялося, станом на 19 квітня в Україні підтверджено 5 449 випадків COVID-19. За останню добу зафіксували 343 нові випадки.

У святкових богослужіннях на Великдень узяли участь майже 130 тисяч українців. Поліція зафіксувала 19 порушень карантинних заходів проти епідемії COVID-19.

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