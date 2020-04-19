 У МОЗ України пояснили зростання кількості випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2020

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Новини

У МОЗ України пояснили зростання кількості випадків COVID-19

Серед причин зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні - відвідування церков у Вербну неділю та той факт, що у країні проводять більше ПЛР-тестів. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Карантинні обмеження запроваджено і в у церквах

Відвідування церков у Вербну неділю (12 квітня) стало однією з причин зростання захворюваності на COVID-19 в Україні. Про це повідомив на брифінгу в неділю, 19 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зростання виявлених захворювань за попередні дні зумовлене, зокрема, тим, що, на жаль, мало хто дотримувався наших рекомендацій щодо того, щоб залишитися вдома на Вербну неділю і не відвідувати богослужіння", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Степанов зазначив: "На четвертий-п'ятий день після того, як люди інфікувалися, ми одразу побачили зростання захворюваності на COVID-19".

Ще одна причина, за словами урядовця, - більше число ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, які провели останніми днями в Україні. Степанов повідомив, що, зокрема, за добу 18 квітня було проведено 4695 тестів.

Як повідомлялося, станом на 19 квітня в Україні підтверджено 5 449 випадків COVID-19. За останню добу зафіксували 343 нові випадки.

У святкових богослужіннях на Великдень узяли участь майже 130 тисяч українців. Поліція зафіксувала 19 порушень карантинних заходів проти епідемії COVID-19.

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Які маски найкраще захищають від коронавірусу (15.04.2020)

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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