У МОЗ спростували інформацію про одужання вісьмох українців від COVID-19

В Україні не підтвердилося інфікування коронавірусом восьми людей, уточнили МОЗ.
Міністерство охорони здоров'я України спростувало власну інформацію,оприлюднену раніше у неділю, 22 березня, про вісім випадків одужання від коронавірусної інфекції COVID-19.
"У 8 людей було зафіксовано підозру на COVID-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції", - йдеться в уточненому повідомленні в Telegram-каналі МОЗ, присвяченому коронавірусу.
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Перед цим на тому ж каналі МОЗ з'явилося повідомлення, в якому стверджувалося наступне: "Від Covid-19 в Україні одужали вже 8 осіб".
Про перший випадок одужання від коронавірусної інфекції стало відомо 20 березня.
Нагадаємо, загалом станом на 10:00 22 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції, з яких шість було зафіксовано 21 березня. Усі шість випадків виявили в Києві. В цілому в Україні від Covid-19 померло вже троє людей.
У МОЗ у неділю також повідомили про плани залучити студентів-медиків до боротьби з загрозою поширення коронавірусної інфекції.
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